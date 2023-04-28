中國跨境業務人民幣首超美元 去美元建功

中國/人民幣/美元

中國的人民幣正在緩慢但肯定地被更多國際支付所採用，路透社引述分析師稱，這可能為與佔主導地位的美元平行運行的貿易體系奠定基礎。僅在過去一天，數據顯示，3 月份與中國的跨境交易以人民幣結算的數量首次超過美元，阿根廷表示，其目標是定期以人民幣而非美元支付中國商品。消息指巴西現總統與前總統都高呼要用人民幣替代美元。

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據路透社報道，中國在人民幣離岸使用方面的小舉措開始累積起來。

雖然美元在世界貿易結算中佔主導地位，但這一消息傳出之際，越來越多的雙邊交易安排與中國進行人民幣支付，從中國在中東的石油採購到與從巴西到俄羅斯的合作夥伴進行貿易，均有報告。

考慮到北京希望嚴格控制人民幣的預期，人民幣真正在全球普及的可能性不大。但漸進式的進步已經形成了一種新的貿易架構，並且正在加快步伐，特別是俄羅斯被驅逐出大部分西方支付系統加速了替代方案的開發。

俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及由此產生的西方制裁，為這一推動提供了實質性的支持。突然之間，俄羅斯幾乎從無到有成為中國以外的第四大人民幣交易中心。

人民幣在俄羅斯貨幣市場的份額已從去年初的不到 1% 躍升至 40% 至 45%。根據 SWIFT 的數據，其在世界貿易融資中的份額已從兩年前的 1.3% 增加到 2 月份的 4.5%。美元是84%。

路透社說，世界貿易流量以美元、歐元、英鎊和日元為主，因為這些貨幣可以自由獲取，並以資本控制的人民幣無法做到的方式與開放經濟體相連。可以肯定的是，沒有任何跡象正在改變。而中國本身需要時間在其境外有限的人民幣池中創造深度，這對北京來說不太容易控制。

然而，人民幣為中國的貿易夥伴提供了其他吸引力。就阿根廷而言，用人民幣購買商品可以避免耗盡不斷減少的美元儲備。更廣泛地說，每個新的採用者都增加了貨幣系統的深度和實用性。