中國駐日本大使就反間諜等問題作答

中國與日本

4月28日，中國駐日本大使吳江浩在主題為“中國外交政策與中日關係”的一場記者會上，對中日關係、台灣問題、反間諜等問題答記者問。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:38 中國駐日本大使吳江浩，攝於2023年4月28日 © Reuters

根據路透社同一天提供的視頻信息，有關中日關係，吳江浩大使用日語表示：“我認為，當前中日關係正處於關鍵的十字路口。我們正面臨建交以來最複雜的形勢，新的問題、風險和挑戰正在逼近”。“我們從未將日本視為對手, 沒有將日本視為威脅, 無意將日本視為敵人。我們希望日本採取同樣的立場”。

就台灣問題，他用日語表示：“有人說，台灣危機就是日本危機，這種想法是非常荒謬和危險的，將純粹的中國內政與日本的安全聯繫起來，不僅不合邏輯，而且危害極大”。

就中國反間諜問題在日本所引發的擔憂，他用中文表示：“有些人甚至於講，在中國，一定要小心，在馬路上走，有可能會被抓，拍一個照片，有可能會被抓，跟朋友說個話，有可能會被抓。哪裡有這樣的事情？跟中國打交道的日本朋友千千萬萬，幾十年，被抓的有幾個？為什麼被抓？這些人心裡有數，日本方面也心裡有數”。

根據日本國家新聞協會官網發布的同一事件相關視頻記錄，吳江浩大使在西山舊案問題上還指出，這一間諜案的核心“涉及到中國的國家安全，事實越來越確鑿。我想，應該反省的，應該收斂的是那些指使西山們在中國從事間諜活動的人、機構。在這個問題上，坦率地講，是中國的主權受到了侵害，而不是日方的人員被無辜地拘捕”。“正常的友好活動、經濟活動，我們張開雙手，繼續熱烈歡迎。在中國從事不法的間諜活動，我們會繼續堅定地依法辦事，要取締”。這段視頻並未出現在路透社中。