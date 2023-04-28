再多一國以人民幣結算 中國用更首超美元 評論料人幣國際化仍遠 惟影響港美聯繫彙率制度

人民幣在中國跨境交易中的使用量2023年3月首次超過美元，不過，人民幣在全球支付總額的佔比在3月維持在2.2%，繼續是全球第五位。

阿根廷本月起將改以人民幣支付從中國進口的商品，是一個月內第二個國家棄用通行的國際貨幣美元來支付中國入口貨價，預料這將加快去美元化的速度，尤其是人民幣在中國跨境交易中的使用量在3月首次超過美元，媒體稱是中國減少對美元依賴過程的里程碑。不過，人民幣在全球支付總額的佔比在3月維持在2.2%，繼續是全球第五位。

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不少評論指出，美國對俄羅斯的制裁確令越來越多國家開始尋求降低對美元的依賴，但人民幣國際化之路仍然遙遠，只要人民幣一天不可自由對換，以及涉及貿易供應煉的關鍵設備須由歐美國家進口，人民幣際化將難以實現。香港評論員利世民更直指，中國最想做的，是把人民幣金琺產品化或人民幣債國際化，故在香港推出以人民幣計價股票，為人民幣結算後的資金尋求出路。

繼南美國家巴西於上月底宣布與中國達成改以本國貨幣結算丶不再使用美元為中間交易貨幣之後，另一南美國家阿根廷亦由本月起改用人民幣結算中國進口商品貨額。根據中國中央電視台昨(27日)報道，阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）在當地時間26日宣布，本月起停止使用美元支付中國進口商品貨額，涉及的人民幣相當於10.4億美元；預計5月起，阿根廷將使用人民幣支付價值相當於7.9億至10億美元的中國進口商品。

阿根廷去年的外貿總額為1699億美元，即平均每月的外貿額為141億美元，意味阿根廷約7%的外貿會以人民幣計算。

馬薩表示，使用人民幣可以加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口節奏，相關授權的效率將更高。經濟部指，以人民幣結算，進口審核可以由180天縮短至90天。

當地商會指，人民幣結算可以簡化阿根廷從中國進口的流程，亦可以減輕阿根廷的外彙儲備壓力；而為了使用人民幣結算，越來越多企業選擇和中國公司進行貿易。

除巴西和阿根廷，馬來西亞亦已與中國當局就使用本國貨幣結算計算雙邊貿易一事展開談判。兩國另又就成立「亞洲貨幣基金」進行談判，以減少對美元的依賴。

SWIFT：美國全球支付佔比41.07%居首 中國2.2%排第五

隨着印度和東南亞國家轉向支持人民幣，美國財政部長耶倫日前承認，美國對俄羅斯等國實施經濟制裁，可能危及美元的主導地位。

但已移離香港的評論員利世民在網台節目上表示，這不表示人民幣國際化，他解釋，相關國家取得人民幣後，委大程度仍須以美元購買該國需要的其他物品，否則便變成「以物易物」，但「難道你(叫沙特阿拉伯)用石油買(中國的罐頭)豆豉鯪魚?」

台灣中信金融管理學院講座教授謝金河亦在臉書指出，人民幣欲取代美元成為主要儲備貨幣，「路途仍遙遠」，因為兩者在全球外彙比重相差甚遠，而人民幣更已由去年上半年的高峰2.88%開如下滑，跌到同年下半年的2.69%。他直言，人民幣必須先可自由兌換，才可談取代美元，否則門都沒有。

而根據環球銀行金融電信協會(SWIFT)上周公布，人民幣3月份支付金額按月明顯增加20.86%，但仍較同期全球所有貨幣支付金額總體升幅低1.7個百分點。結果，當月的人民幣佔全球支付貨幣總額的2.2%，與2月的2.19%的佔比相若，排名亦維持在全球第五大活躍貨幣。

美元仍是霸主，佔全球支付貨幣總額的41.07%，其次是歐元(35.36%)丶英鎊(6.47%)及日圓(2.8%)。

利世民：中國推的是人民幣債國際化 港美聯繫彙率變化中

美國傳媒彭博通訊社昨日引用中國國家外彙管理局數據指人民幣在中國跨境交易中的使用量在3月首次超過美元時分析道，人民幣使用增加，是中國開放資本賬戶的自然結果。報道續稱，外彙局早前已指出，人民幣在跨境使用中的佔比不斷上升，有助降低在跨境交易中貨幣錯配風險，該局將進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模。

中國外彙局指出，人民幣在3月的所有跨境交易中的佔比提升至48.4%，創下新高，美元佔比則跌1.9個百分點至46.7%，是人民幣的使用首次超過美元。另外，路透社根據中國外彙局數據估算，3月人民幣跨境收付金額增至5499億美元新高，月增1154億美元，升幅接近27%。

評論員利世民直指，現時的情況是中國希望其他人相信越來越多人用人民幣，但實情是難以撼動美元的領導地位，因為美元的資金池甚闊，買賣和自由度甚高。但反觀中國，則希望股票大興之餘又不影響其國內經濟及其背後的實權，故認為中國穴正想做的，不是人民幣國際化，而是人民幣金融產品國際化或者人民幣債國際化。

他解釋，中國要推動別國接受人民幣，須為人民幣尋求投資出路，而以人民幣買賣股票便成了一條出路，而香港亦承擔了這任務，故香港會突然在十年前發展伊斯蘭金融，近期則在香港大推人民幣計價股票買賣和發債。他預料，港人數以億計的強積金日後一定會購入大量人民幣計價債券。

他更質疑，人民幣流通後，現時港元質美元掛鈎的聯繫彙率能否維持。他又以港元由與英鎊為主的計價轉與美元掛鈎為例指出，中間會有一個過程，但決定及公布則是一瞬間。