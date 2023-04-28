法新社：澤連斯基希望習幫忙讓烏兒童返回家園

“綁架”兒童

歐洲 – 烏克蘭總統澤連斯基28日舉行的一次記者招待會上表示，他前一天曾經請求中國國家主席習近平讓俄羅斯歸還被綁架的兒童。按照官方的統計，被強行擄到俄羅斯的140 萬烏克蘭人中，至少有2 萬烏克蘭兒童遭綁架。

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在記者會上澤連斯基表示，他在通話中向習近平提出了這一請求。澤連斯基還表示，我們必須與（...）不同的國家接觸，以便他們能夠向綁架烏克蘭兒童的俄羅斯侵略者和恐怖分子施加壓力。

澤連斯基還對記者表示，讓兒童返回是一件很難的事情。法新社報道稱，烏克蘭駐聯合國代表團曾發表一份聲明指出，俄羅斯綁架烏克蘭兒童並將他們運往俄羅斯，以滅絕烏克蘭民族。澤連斯基表示，但目前為止，努力獲得的成功是微博的。

仍據法新社報道，基輔估計至少有19,400名兒童被強行“綁架”到俄羅斯；或者被帶到自入侵烏克蘭以來俄羅斯佔領的地區。很多烏克蘭兒童在寄養家庭中度日，有的兒童背井離鄉，離家遠近上千公里。

仍據烏克蘭官方公布的數據，，目前烏克蘭當局已找回360 多名兒童。今年3月中旬， 國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將烏克蘭兒童“非法遣送”至俄羅斯發布逮捕令，同時對俄羅斯兒童權利也對總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令。

國際刑事法院檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）強調說，那些對被指控的罪行負有責任的人必須被追究責任，兒童必須被送回他們的家庭和社區。

法新社還報道說，在烏克蘭總統澤連斯基和中國國家主席習近平通電話時，澤連斯基警告北京不要向俄羅斯出售任何武器。

澤連斯基還表示，“烏克蘭希望所有國家了解向俄羅斯提供任何武器將帶來的風險“。澤連斯基還表示，就這一問題他得到了中國國家主席習近平“積極的回應”。