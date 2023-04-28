澤連斯基請求習近平幫忙：從普京那裡要回被俄軍擄走的烏克蘭兒童

烏克蘭/中國/俄羅斯/擄走烏克蘭兒童

烏克蘭總統澤連斯基今天剛剛報告說，他已經請求中國國家主席習近平幫助歸還被俄羅斯 "驅逐擄走 "的烏克蘭兒童。據基輔官方估計，這些兒童的數量至少有2萬名。至此沒有看見中國官方是否有回應。歐洲委員會屬下的歐洲議會昨天晚上通過決議，譴責俄羅斯劫持烏克蘭兒童是犯下滅絕種族罪。

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據法新社自基輔報道稱，烏克蘭總統澤連斯基周五表示，他已請求中國國家主席習近平幫助歸還被俄羅斯 "驅逐 擄去"的烏克蘭兒童。

此前幾天，澤連斯基向習近平撥打電話，並通話。這是俄羅斯侵烏戰爭爆發以來澤連斯基第一次得以與習近平通話。此期間，習近平與普京至少5次會見通話。

澤連斯基沒有提及尋求習近平幫助尋回烏克蘭兒童的理由與細節。

烏克蘭總統澤連斯基今天是在基輔舉行的新聞發布會上說，他在周三與中國國家主席的電話交談中，"我向他提出了這個請求"。"

澤連斯基補充說：“我們必須讓（......）不同的國家對俄羅斯侵略者和恐怖分子施加壓力，他們綁架了我們這麼多的孩子。”

澤連斯基所說上述內容，是第一次披露。此前，烏克蘭與中國官方均沒有提及此一內容。