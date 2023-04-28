盧沙野“口誤” 是烏戰後國際新冷戰的預備宣言？

美國之音刊登中國國內學者江楓的分析文章題為：“調停電話的背後，中俄特殊關係正在形成”，文章說：“從中國駐法國大使盧沙野的“口誤”到習近平主動接通烏克蘭總統的電話，與其說是中國做出的調停姿態，不如說更像下山摘桃子的姿態。” 但這一系列戲劇性事件的背後並不簡單。

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文章分析說：只有在如此戲劇性發展的地緣政治變局下，才能理解盧沙野大使在法國媒體的“口誤”。當盧沙野聲稱不承認前蘇聯加盟共和國主權地位的時候，歷史的一幕又在重演：如同蘇聯將匈牙利、捷克斯洛伐克等東歐社會主義國家稱之為“有限主權”，中俄都對昔日在顏色革命中獲得獨立、今天在歐洲日益活躍的波羅的海三國和烏克蘭等前蘇聯加盟共和國報以巨大的懷疑和歷史的幽怨，其中包含着對蘇聯帝國時代的緬懷，也有對顏色革命和民主轉型的恐懼。這一虛無主義的歷史觀，正是中國始終不願意鉗制俄羅斯對烏克蘭的侵略，表面上以和平名義進行調停、實際上是對俄進行“策應”支援的關鍵，也是中俄關係紐帶所在。

然而，這一紐帶，也是中俄聯盟的核心，長久以來都被遮掩。只有在俄烏戰爭將近尾聲、國際社會都在關注戰後秩序安排的時刻，也在中國領導人順利進入第三個任期之後，中國才在巨大的地緣政治壓力下，借盧沙野之口，終於撕掉了此前含糊溫情的面紗，將中俄聯盟及其性質公開化了。

北京正在通過構建中俄同盟應對烏克蘭戰爭結束後的世界地緣政治變局。在這個意義上，盧沙野的講話與其說是挑戰國際秩序，不如說是為烏克蘭戰爭後新冷戰到來的預備宣言，也是北京戰略的重要一環，為中國領導人登上世界政治舞台的中心做了一次精心的暖場。