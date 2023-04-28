美國一軍機或橫穿中國擾台機隊飛行線

美國/軍機穿過台灣海峽

一架美國海上巡邏機28日飛越了台灣海峽。同日，中國派遣20多架軍機，包括一架大型戰鬥無人機擾台飛行震懾。

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據路透社消息稱，美國海軍一架飛機過境台灣海峽。

周五，一架美國海軍 P-8A 海神海上巡邏和偵察機波塞冬號飛越台灣海峽。

近年來，美國及其盟友定期派遣軍艦和飛機穿越台灣海峽。

美國海軍第七艦隊表示，波塞冬號在國際領空飛行。它在一份聲明中說：“美國根據國際法在台灣海峽開展行動，維護所有國家的航行權利和自由。” “這架飛機飛越台灣海峽表明了美國對自由開放的印太地區的承諾。”

中國軍方表示對飛機進行了監視，並指責美國在海峽進行挑釁行為。

中國去年表示，它對台灣海峽擁有主權、主權權利和管轄權，並稱將台灣海峽稱為國際水域是“虛假主張”。

美國和台灣都說中國的立場不正確。

法國一名高級議員證實，法國的一艘軍艦最近經過了這條敏感水道。周五，一位法國議員兼前國防部長在蔡英文在台北的辦公室會見她時說，派軍艦通過海峽顯示了他的國家對安全的承諾。他沒有說航行發生的時間，法國和台灣政府都沒有正式確認細節。台灣國防部本月表示，它知道這次過境。

路透社說，法國總統馬克龍最近曾警告說，不要因“美國的節奏和中國的過度反應”而陷入台灣危機。