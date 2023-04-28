聯合國專家指控中國對數十萬藏人推置職訓去藏化計畫

聯合國/中國/西藏/職業培訓

至少6名聯合國特別報告員指控中國強迫數十萬西藏人接受職業培訓，消除他們的宗教，文化，語言與民族認同。聯合國當代形式奴隸制問題、販運人口問題、當代形式種族主義問題、文化權利領域、少數群體問題和發展權等領域特別報告員表達憂慮。

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據法新社報道稱，聯合國專家27日指控，中國強迫數以十萬計西藏人投入一些職訓計畫，這些計畫使藏人文化認同受到威脅而且可能涉及強迫勞動。

據稱所謂職業訓練和勞動力移轉計畫成為破壞西藏宗教、語言和文化認同，並且對藏人進行監視和灌輸思想的藉口。

6名聯合國特別報告員對上述計畫表達憂心。據這些專家指出：“自從2015年以來，據報已有數以十萬計西藏人從他們原本的傳統農村生活，被“轉移到”低技能的低薪工作，這是透過一項被形容成自願性的計畫進行，但實際上據報他們是遭到威逼而參與。”

聯合國專家表示，勞動力移轉計畫是透過一個“在軍事化環境下，較不專註培養專業技能，而更關注灌輸文化和政治思想” 的職訓中心網絡進行。他們發現，參與計畫的藏人據報被阻止講藏語、遭勸阻展現自身宗教認同。

該聲明由聯合國當代形式奴隸制問題特別報告員、販運人口問題特別報告員、當代形式種族主義問題特別報告員、文化權利領域特別報告員、少數群體問題特別報告員和發展權特別報告員簽名發表。

法新社說，特別報告員是聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）任命的無給職、身份獨立的專家，並未代表聯合國發言。