法國記者 ：長城歷史古跡修復工作難上加難

修復長城

中國 – 中國“五一”勞動節假期臨近，出遊人潮擠爆八達嶺長城。法國國內新聞台報道說，中國萬里長城多個地段因雨水、地震、風化等因素，早已殘破不堪。 純人力施工修復更是難上加難。

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法國媒體報道說，不到長城非好漢。五-一勞動節將迎來成千上萬的遊客。一名男子告訴法國記者，每年爬長城的人數不下一千萬，這是一個獨一無二的旅遊點。法國記者表示，秦始皇為了抵禦北方的匈奴築建了8851.8公里的長城，而最需要保護的是殘破段。

《京華時報》的報導稱，近三分之一的明長城因為自然侵蝕和人為破壞等原因而消失殆盡。中國媒體也發出保護工作做得不夠的聲音。

中國官方媒體報道，由於自然侵蝕和人類破壞，約2,000公里的明代長城，即30%的部分已經消失。最近遊客對訪問長城未開發部分即“野長城”的興趣激增，加速了狀況惡化。此外，對長城的塗鴉和盜竊也加劇了這種破壞。