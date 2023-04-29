澤連斯基透露與習近平通話中除求助索回烏克蘭兒童 還警告不向普京提供武器

烏克蘭/中國/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基星期五稍晚罕見再多透露稍早他與中國國家主席習近平通電話的內容，稱他向習近平請求幫助從俄羅斯要回被俄羅斯軍隊擄走的數萬烏克蘭兒童。澤連斯基並說，他還對習近平警告北京，反對中國可能向俄羅斯出售任何中國武器。澤連斯基還報告，他從中國國家主席習近平那裡聽到了積極的回應。烏克蘭與中國官方此前沒有關於上述內容的報告。

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據法新社消息，烏克蘭總統澤倫斯基周五透露，他已請求中國國家主席習近平幫助歸還被俄羅斯驅擄的烏克蘭兒童。

據基輔官方估計，這些兒童的數量至少有2萬名。

澤連斯基在基輔舉行的一個新聞發布會上說，在周三與中國國家主席的電話交談中，"我向他提出了這個請求"。

澤連斯基說："我們必須讓不同的國家參與進來，對俄羅斯侵略者和恐怖分子施加壓力，他們綁架了我們這麼多孩子。" 澤倫斯基告訴記者：這確實很難做到。他說，聯合國和其他國際機構正試圖 "做些什麼 "來解決這個問題，但 "就目前而言，結果很弱"。

基輔估計，自俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，至少有19400名兒童被俄軍"綁架 "並被帶到俄羅斯或俄羅斯佔領的烏克蘭領土，許多兒童被安置在寄養家庭，有時離他們原來的家有幾千公里遠。

根據烏克蘭官方數據，烏克蘭當局已經找回了360多名兒童。

3月，國際刑事法院(ICC)就驅逐擄走兒童出境事件對俄羅斯總統普京發出了逮捕令。總部設在海牙的法院還對俄羅斯的兒童事務專員瑪麗亞-利沃瓦-貝洛娃發出了逮捕令。

國際刑事法院檢察官卡里姆-汗一年多來一直在調查俄羅斯侵略進攻期間可能犯下的戰爭罪或反人類罪，他告訴法新社，據稱被驅趕到俄羅斯或俄羅斯控制的領土的烏克蘭兒童的數量 "達到數千人"。

法新社引述澤倫斯基周五表示，他在與習近平會面時曾警告北京，反對中國向俄羅斯出售任何可能的的中國武器。

澤連斯基說："烏克蘭希望所有國家了解，向俄羅斯提供任何形式的武器具有風險。"據澤連斯基說，在這個問題上，他從中國國家主席那裡 "聽到了積極的回應"。