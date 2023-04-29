積極促生 中國考慮開放單身女性試管受精

中國/人口/出生率/開放未婚試管受精

考慮到中國人口在六十年內首次下降及其快速老齡化，中國政府的政治顧問在 3 月份提議，單身和未婚女性應該獲得卵子冷凍和體外受精治療等服務，不過中國領導人尚未就這些建議公開發表評論。

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據路透社今天報道，中國考慮讓單身女性試管受精以阻止人口下降。隨着中國試圖減緩人口下降的速度，各地出招應對，如四川省西南部省會成都於 2 月將未婚婦女的子女登記合法化。中國正在考慮在全國範圍內實施此政策，以解決創紀錄的低出生率問題。

這些變化意味着未婚女性可以休帶薪產假，並領取以前只有已婚夫婦才能享受的兒童補貼。

在全國範圍內放開體外受精可能會在這個已經是世界上最大的市場上釋放更多對生育治療的需求，從而使有限的生育服務變得緊張。該行業的一些投資者看到了擴張的機會。

路透社說，中國國家衛生委員會 (NHC) 沒有回應關於放開體外受精機會的置評請求，儘管它此前承認許多年輕女性正在推遲結婚生子的計畫，並指出高昂的教育和育兒成本導致到結婚率下降。國家衛生健康委四川省分局沒有回答路透社提出的是否會為公立醫院的所有女性提供體外受精治療的問題。四川省國家衛生健康委在 2 月份宣布這些變化時表示，他們的目標是“促進人口長期均衡發展”。

上海和南部的廣東省也允許未婚女性為她們的孩子登記，但單身女性的體外受精服務仍然被禁止。

據學術期刊和行業專家稱，中國公立和私立醫院和診所每年提供約 100 萬輪 IVF 治療（或周期），而世界其他地區為 150 萬。一個周期的價格——包括促排卵藥物、卵子採集、實驗室授精和胚胎移植——在中國受到監管。它的價格在 3,500 美元到 4,500 美元之間，大約是美國價格的四分之一。

中國有539家公立和私立試管嬰兒機構，國家衛生健康委表示，到2025年要每230萬人建立1家，總數將超過600家。

研究機構 Leadleo 在一份報告中估計，包括治療、藥物和設備在內的中國體外受精市場預計在未來幾年將以 14.5% 的複合年增長率增長，到 2025 年將從 497 億元人民幣增長近一倍至 854 億元人民幣（124 億美元）去年的報告。為中國的試管嬰兒診所提供生育產品和服務的默克中國(MRCG.DE)董事總經理 Vivian Zhang表示，較不富裕的內陸省份的城市正在迅速發展類似於北京和上海的生育中心。

行業專家表示，性別權力失衡、單身孕婦在中國社會面臨的恥辱感以及缺乏社會調查使得難以量化總需求以及如果在不久的將來引入改革將增長多少。

該報道稱，中國從 1980 年到 2015 年實施了嚴格的獨生子女政策——許多人口挑戰的根源使印度成為世界上人口最多的國家。此後，該限制已提高到三個孩子。人口專家表示，提高生育服務的可及性本身並不能解決中國的人口問題，從低收入到昂貴的教育、薄弱的社會安全網和嚴重的性別不平等等因素需要更多關注。但它仍然可以產生影響。