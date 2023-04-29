習要打仗 國人是否願上戰場？測謊儀才知道

近年來，台海衝突不斷，北京頻頻恫嚇武統台灣，習近平口口聲聲要打仗。但中國人是否願意上戰場打殺對岸的台灣同胞？成為懸疑問題，也許測謊儀才知道。近日中國網路廣傳一篇反戰文說，“開戰絕不上戰場也不會讓孩子去。”引發一些網民發出共鳴。

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該反戰貼文寫道：“如果發生戰爭我是不會去的，也不會讓我的孩子去，我是生活在社會底層的人，和平的時候沒人記到我們，有難的時候才想起我們。說什麼國家有難，人人有責，發福利的時候、享受國家待遇的時候都沒有給同等待遇，誰愛去誰去，反正我不會去，也不會讓我的孩子去。”

該貼文在大陸各個網絡平台轉發，引發無數網民共鳴。還有網民問：“大官的子女老婆都潤去美利堅了，為啥我等韭菜要拋頭顱灑熱血。”“我也不會去，底層老百姓沒有義務為資本賣命！”“給我武器，看看我能打到誰，我肯定瞄準哪些強迫我上戰場的人，其他人和我沒仇沒怨的。”

“我不願為國一戰，更不願自己的兒子為國一戰。沒辦法，見到的、感受到的太多了，我的怨氣也挺重。不願做亂世炮灰，也不願做盛世之牛馬，生在底層，活在當下，奮鬥一輩子可能都奉獻給了上層社會，沒人關心我們，我們只能顧好自己。”

也有網民建議，讓讓貪官污吏上，“城管、農管先去！”還有網民說：塞爾維亞諺語，窮人送孩子上戰場，富人出金錢，政客出子彈，戰爭結束了，富人拿回了金錢，政客收回了多餘的子彈，窮人收回了孩子的白骨！一將功成萬骨枯。

知乎網民“樂斯”發文說，“誰從國家得到的好處越多，誰就越應該積極參戰。”

今年2月份，大陸媒體一篇文章討論“如果祖國有需要，你會上前線嗎？”文章，聲稱如果發生戰爭，日本、德國等國家只有10%左右的人表示“願意”，而中國的卻有94%的人“願意挺身而出”。引發評論區大翻車，網民紛紛表示：“讓領導先上。”“要是被強制徵兵，那我可就要造反了，手上有槍了。” “吃肉時沒想着我，打架時也別想着我！”

今年3月7日，在中國視頻網站B站（Bilibili）上，也有一位直播主發布了一段街頭隨機採訪，詢問路人：“你願意上前線打仗嗎？”被詢問的年輕人對着鏡頭大多數都回答“願意去啊”“必須去”等。很少有被詢問者說“不願意”之類的話。但該視頻下面的評論區大翻車。眾多網友留言說：“不願意”，並諷刺此類採訪“無意義”，建議“下次採訪帶個測謊儀”。