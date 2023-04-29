南中國海爭議水域

亞太 – 華盛頓呼籲北京停止在南中國海的“危險”行動。美國國務院發言人馬修·米勒(Matthew Miller)表示，美方呼籲北京停止在南中國海的“危險”行動。米勒還表示，媒體最近發布的圖片和視頻清楚地提醒人們，中華人民共和國騷擾和恐嚇在其專屬經濟區進行例行巡邏的菲律賓船隻。

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根據1951年簽署的美國與菲律賓的集體防禦制度，在太平洋海域對任一方領土與對其在太平洋的軍隊、船舶或飛機的武裝攻擊，兩國將依約採取行動，對付共同危險。

美國國務院發言人上述一番發言，因菲律賓總統費迪南德•馬科斯將於本周末啟程前往華盛頓，下周一與美國總統拜登舉行會談。

菲律賓海岸警衛隊4月28日證實，該警衛隊船隻上周末與中國海警船在南中國海相遇，一艘中國船隻在距離菲律賓船隻只有大約45米的近距離“進行危險操作”，另外還有兩艘中國船隻實施“進攻性動作”，雙方發生了對抗。這是菲律賓和中國在這一海域近期發生的一連串海上相遇緊張事件中最新一例。

中國聲稱擁有幾乎全部南中國海海域的主權，包括位於菲律賓海岸附近的第二湯瑪斯礁（仁愛礁）和民主礁（黃岩島）。菲律賓多次要求中國停止在這一海域的“侵略性活動”。