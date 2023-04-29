西班牙稱要回購中國在英國一家合資公司的全股 但差額還很大

西班牙/中國

西班牙能源集團Repsol將以21億美元的價格購買中國石油化工集團Sinopec在西班牙與英國合資企業中49%的股份，以此結束與中國方面的爭端。

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據西班牙集團Repsol告訴市場監督機構，"Repsol和中國石油化工集團目前是英國Repsol Sinopec Resources UK（RSRUK）的股東，這家西資與中資合資公司專門從事北海的石油和天然氣勘探。西中雙方已經達成協議，一旦滿足爭議條件，Repsol將從中石化手中購買其在RSRUK的49%股份。"

據Repsol說："西中協議的總金額為21億美元。"Repsol預計回購交易將在2023年期間最終完成。Repsol公司強調，屆時將成為 "RSRUK的100%所有者"。

西班牙集團表示，這一行動將結束與 "中石化從加拿大Talisman集團（後來被雷普索爾公司收購）收購RSRUK股份有關的廣泛仲裁程序。

Repsol稱，儘管如此，Repsol和中石化仍打算繼續他們中間 "重要的戰略合作"，包括在巴西的合資企業。

據法新社說，中國石油化工集團在他們的爭端中向西班牙合作夥伴Repsol索賠55億美元。