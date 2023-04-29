路透調查稱中國 4 月份工廠活動增速或放緩

中國/經濟

路透社的一項調查稱，中國 4 月份工廠活動的擴張速度可能放緩，表明全球需求疲軟以及長期低迷的國內房地產復蘇緩慢給製造業帶來壓力行業。主要關注大型國有企業的官方製造業採購經理人指數及其對服務業的調查將於周日公布。市場也在關注中國高層政治局會議，屆時共產黨的最高決策機構將討論經濟問題。

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根據周五公布的路透社調查的 23 位經濟學家的預測中值，官方製造業採購經理人指數 (PMI) 預計將從3 月份的 51.9微降至 4 月份的 51.4 。

指數讀數高於 50 表示月度活動擴張，低於 50 表示收縮。

中國經濟在第一季度的增長速度快於預期，取消嚴格的清零遏制措施，使企業和消費者擺脫了新冠病毒疫情大流行造成的嚴重破壞。

然而，全球銀行業危機和主要經濟體增長放緩的不確定性損害了對中國商品的需求，增加了製造商和貿易部門約 1.8 億個工作崗位的壓力。

據路透社說，中國房地產業多年來一直是世界第二大經濟體的增長支柱，但自 2020 年年中以來受到多重危機的打擊，包括開發商債務違約和預售住房項目建設停滯。

政策制定者的支持措施幫助改善了該行業的情緒，但仍存在一些疲軟的地方，全面復蘇似乎還有一段路要走。