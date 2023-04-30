中國4月工業生產微縮

中國/經濟

根據中國國家統計局的數據，官方製造業採購經理人指數從 3 月份的 51.9 降至 49.2，此前經濟預測與調查也預告有退縮，但幅度小於中國官方今天所報。

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據路透社今天報道稱，中國工業活動在 4 月份意外降溫。周日官方數據顯示，中國 4 月份製造業活動意外萎縮，這加大了政策制定者尋求提振經濟的壓力。在全球需求低迷和中國房地產持續疲軟的情況下，中國經濟正在為 新冠疫情後的復蘇而苦苦掙紮。

中國國家統計局的數據，官方製造業採購經理人指數 (PMI) 49.2，低於月度活動擴張和收縮的 50 分界線。這個數字低於經濟學家在路透社調查中給出的 51.4 的預期，並標誌着自 12 月以來的第一次收縮，當時官方製造業 PMI 為 47.0。包括製造業和非製造業活動在內的綜合 PMI 從 57.0 降至 54.4。

由於強勁的服務消費，中國在第一季度的增長速度快於預期，但在全球增長疲軟的情況下，工廠產出滯後。價格放緩和銀行儲蓄激增引發了對需求的疑慮。

中共最高決策機構政治局周五強調，恢復和擴大需求是持久復蘇的關鍵，並警告說，目前的改善主要是恢復性的，仍然“動力不足，需求不足”。

官方製造業採購經理人指數還顯示，新出口訂單從 3 月份的 50.4 降至 47.6。

由於全球需求疲軟，佔中國勞動力約 18% 的製造業仍面臨壓力。一些出口商在該國最大的貿易展覽會上告訴路透社，他們凍結了投資，一些出口商削減了勞動力成本作為回應。

為促進貿易和就業，中國政府上周公布了多項計畫，包括支持汽車出口、為海外商人提供簽證便利以及為僱用大學畢業生的公司提供補貼。

多年來作為中國經濟增長支柱的房地產行業的信心依然脆弱。自 2020 年年中以來的多重危機包括開發商的債務違約和預售住房項目的建設停滯。

據路透社說，雖然政策支持措施幫助改善了行業狀況，但仍存在一些疲軟，全面復蘇似乎還有一段路要走。