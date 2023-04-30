博爾頓訪台呼籲深化美台互動並發表對九二共識的看法

美國前國家安全顧問博爾頓呼籲深化美國與台灣的互動，應對中國一直增加對台灣的軍事威脅。在提問環節，他還發表了對九二共識的看法。

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正在台灣訪問的博爾頓（John Bolton）星期六（4月29日）在台北一個支持台灣獨立的活動上說，雙方的國安團隊必須對北京可能採取的行動制定應急反應計畫，否則等到攻擊發生就太晚了。

博爾頓說，“我們必須告訴中國和俄羅斯如果他們對台灣採取行動會面臨什麼後果，”“不僅僅是立即的反應，還有更長期的，如果它的確對台灣採取軍事行動或試圖對其周圍進行封鎖，就基本是把中國逐出國際經濟體系。”

星期三開始訪問台灣的博爾頓說，美國對台軍售的積壓估計有190億美元，需要解決。他說：“這部分是美國問題。我們的國防產業基礎不像過去那麼強大了。我們需要為全球的理由進行改善，但尤其是為台灣。”

波頓還以“有趣的歷史文件”，回應對九二共識的看法；他舉1972年上海公報提及“一個中國”為例說，不能因為當年在台灣有部分中國人抱此看法，台灣人在2023年就不能改變想法。他問：如果台灣這邊再也沒有任何人自認是中國人，那上海公報是否也該改變？回答是：“當台灣人民改變想法，就該得到改變對外關係與舊承諾的機會，這是外交的基本”。

歷年的台灣民調顯示，台灣認同30年來有很大變化，目前在台灣認同自己是中國人的已不到3%，認同自己是台灣人的則超過60%。

博爾頓計畫星期一出席總部在華盛頓的福爾摩沙人公共事務會（Formosan Association for Public Affairs）舉行的宴會。蔡英文也將出席這次活動。