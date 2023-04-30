奔馳總裁：“和中國脫鉤是幻想也不可取”

中國/德國

儘管德國多位政治家要求減少對中國的依賴，但梅賽德斯汽車集團總裁凱勒紐斯（Ola Källenius）希望繼續和中國做生意。他說，儘管存在政治分歧，但中國對經濟增長至至關重要。他拒絕在經濟上與中國脫鉤。

廣告 繼續瀏覽後續

這位奔馳總裁向德國《周日圖片報》表示，歐洲、美國和中國是如此緊密地交織在一起，和中國脫鉤沒有任何意義。雙方都可以在增長和氣候保護方面取得成功。

在談到中國對台灣的威脅時，凱勒紐斯回答說，“我們並不天真”。分歧和緊張局勢是存在的。新冠疫情顯示，供應鏈是多麼的脆弱。“我們在這裡必須變得更有彈性，例如在鋰電池方面，更獨立於個別國家。但是：和中國脫鉤是一種幻想，也是不可取的。”

這位奔馳總裁不考慮因與中國的政治分歧而停止業務，儘管該汽車集團已經與俄羅斯斷絕了經濟關係。他說，“與中國斷絕關係，這對幾乎整個德國工業來說都是不可想象的。”

就德國的國際競爭水平，這位奔馳汽車總裁持批評態度。他說：“當德國還在討論四天工作制的時候，德國同時缺少技工。任何國際比賽我們都贏不了了。”

據德國媒體報道，德國汽車品牌大眾和寶馬在中國也都沒有削減業務的跡象，在電動車領域甚至還將大步向前，以追趕中國本土企業，搶佔更多市場份額。