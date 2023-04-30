尹錫悅訪美在國會講長津湖戰役美軍陣亡人數 與中國抗美援朝史說不一樣

韓國/美國/抗美援朝/“長津湖戰役”

韓國總統尹錫悅日前赴美訪問，27日在美國國會演說時提及韓戰的“長津湖戰役”，不過卻引發中國政府強烈不滿，原因在於尹錫悅稱美軍在該戰役中有4500人戰死，中國則自稱志願軍殲滅2.4萬名美軍。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由時報今天引述資深媒體人矢板明夫在臉書發文指出，從這件事就可以看出中共政權“善於撒謊的本質”，尹錫悅也揭穿了中國政府大外宣的謊言。據矢板明夫指出，尹錫悅在美國國會發表演說時提及長津湖戰役，尹錫悅表示，“美國海軍陸戰隊第1師在長津湖戰役中，突破中共軍12萬人的人海戰術，取得了奇蹟般的成果，美國的兒女們為了保衛一個他們從不知道的國家、素未謀面的人們，志願而犧牲了生命。在長津湖戰役中，有4500名美國軍人犧牲。”

據矢板明夫表示，正是這些話，揭穿了中國政府大外宣的謊言，中國政府宣傳的“偉大勝利”，竟然被尹錫悅說成“美軍的成功突圍”，引起了中國政府的強烈不滿。中國外交部發言人毛寧在28日的記者會上強調：“長津湖戰役是抗美援朝戰爭的偉大勝利。當時志願軍殲滅了美軍2萬4000人。”

據矢板明夫認為，作戰雙方對傷亡數字的統計有出入是在所難免，但4500人和2.4萬人的差距也未免太大了，中方關於韓戰的傷亡統計數字從來都非常模糊，相關資料大部分也都保密，且不允許任何學者挑戰官方的結論。在美國和韓國方面，大部分資料公開透明，數字都是經由媒體和反戰團體驗證過的，美國政府到現在也還在努力地尋找在韓戰中陣亡的士兵遺骨。

據該報引述矢板明夫表示，尹錫悅在感謝美國的演講中完全沒有必要隱瞞美軍的傷亡數字，所以照常理判斷，美韓方面的“4500人”這數字更接近真實狀況。