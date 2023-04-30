習近平開始拋棄普京？

聯合國/烏克蘭/俄羅斯/中國

中國對俄烏戰爭立場似乎有所轉變。在 4 月 26 日所舉行的聯合國大會第 77 屆會議第 69 次全體會議中，旨在加強聯合國同歐洲委員會的合作案的全案表決中，中國投下贊成票，提案內容提及俄羅斯侵略烏克蘭，引發外界關注。巧合的是，當天習近平與澤連斯基通了 1 小時的電話。新頭殼報道猜測通過聯合國的俄羅斯侵略陳述案，北京投下贊成票是否顯示風向轉變？

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據該報30日報道稱，此次的“聯合國同歐洲委員會的合作案”，內容包括回顧、肯定、讚揚、認識聯合國同歐洲委員會的合作，全案並提及聯合國秘書長關於聯合國與歐洲委員會合作的 38 項報告。

聯合國官網提供當天（4/26）全長 2 小時 21 分的討論與表決該案（A/77/L.65）的視頻，在第 37 分鐘時，該案序文的陳述中提到：“俄羅斯聯邦在侵略（aggression）格魯吉亞之後侵略了烏克蘭，在此之後，歐洲現在面臨前所未有的挑戰。俄羅斯聯邦在歐洲委員會的成員資格已被停止，因此需要加強聯合國同歐洲委員會的合作，目的特別是在尊重任何國家主權、領土完整和政治獨立的基礎上，迅速恢復並維護和平與安全，確保在敵對行動期間遵守人權和國際人道法，向受害者提供補救，並將所有對違反國際法行為負責的人繩之以法。”

有些國家針對關於俄羅斯侵略烏克蘭的這一條序文提出異議，認為此段敘述與該文無關，而大會進行表決，贊成的有 80 個國家，俄羅斯等10國反對，48國棄權，中國投棄權票。

但在第39分鐘，就此案做“全案表決”時，共有 122 個國家投下贊成票、5 國投反對票、18 國投棄權票，反對的 5 國為俄羅斯、白俄羅斯、北韓、尼加拉瓜、敘利亞。中國罕見地投出贊成票。

先前聯合國就有關俄烏戰爭的議案，尤其是譴責俄羅斯入侵烏克蘭的議案，中國全都投了棄權票，因此被指責偏袒俄羅斯，與世界主流意見背道而馳。但這次中國先就俄羅斯侵略的陳述投棄權，但卻在全案投下贊成，也引起外界關注。該報稱，部分大陸網友已在觀察此案的發展。

中方代表的表現跟過去有所不同，過去在與烏克蘭相關的多項決議案中，中方一般都投反對或棄權票。比如：2 月 23 日，聯合國大會通過了烏克蘭起草的決議案，要求俄羅斯“立即、完全和無條件地”從烏克蘭撤軍。當時有 141 個成員國投票批准了這項決議，7 個國家投票反對，還有 32 個國家投了棄權票。中共代表當時投了棄權票。

但極其巧合的是，26 日當天，中國新華社報告習近平與烏克蘭總統澤連斯基通了 1 小時的電話。據《新華社》的說，習近平表示，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進。

新頭殼關於習近平拋棄普京？中共對譴責俄羅斯侵略烏克蘭聯合國決議投贊成票的報道還稱，俄羅斯侵犯烏克蘭期間多次轟炸民宅、屠殺平民，引發國際社會怒火，中國卻持續和俄羅斯深化戰略夥伴關係，近日“充當和事佬”又從未要求俄羅斯撤軍，而中共日前罕見對包含譴責俄羅斯侵略烏克蘭內容的聯合國決議投下贊成票，相關訊息目前在微博已遭刪除。外界解讀，中共近期的一連串舉動顯示中共總書記習近平有可能會拋棄俄羅斯總統普京。

該報引述網易號“張家棟觀世界”4月29日貼文指稱，中共在“聯合國同各區域組織及其他組織的合作：聯合國同歐洲委員會的合作”決議中投下贊成票，而該決議明確包含有“俄羅斯聯邦在侵略格魯吉亞（喬治亞共和國）之後侵略了烏克蘭”的內容。

“張家棟觀世界”在貼文中詳細介紹，該決議共有兩輪投票。其中第一輪投票中，中共投了棄權票，第二輪投了贊成票。因該決議中提到了俄烏衝突，並且明確指出俄羅斯在侵略喬治亞後，又侵略了烏克蘭。這導致俄方代表的不滿，指該表述具有“高度政治性”，要求就該表述進行單獨表決，如果反對票佔多數，那麼該條款應刪去。這便有了第一輪投票。

在第一輪投票中，贊成票81張，反對票10張，棄權票48張。因此俄方抗議無效，該條譴責俄羅斯入侵烏克蘭的條款得以保留。在本輪投票中，中共、南非、印度還有巴西都投棄權。而第二輪投票是對整個決議草案的表決，共投出122張贊成票，包括中共，印度、巴西也投了贊成票；棄權票只有18張；反對票5張，包括俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、朝鮮和尼加拉瓜。

“張家棟觀世界”認為，這說明“在國際社會看來，歐洲要比俄羅斯重要的多。如果反對這個決議，就與歐洲懟上了，這應該是中國印度和巴西投贊成票的主要原因。”網友則紛紛留言表示：“完全在意料之中，是出賣的時候了”、“這不是偶然事件，歐洲六月份要討論與中國的關係。不表現一下行嗎？”

該報道稱，也有網友指出：“可能是國防部長去俄羅斯想要俄國的先進武器的關健技術，老俄不給，所以投老俄侵略的贊成。”還有人直指是中共駐法國大使盧沙野日前“前蘇聯國家無主權”的言論起了作用，留言狠酸：“也許，撒野大使在其中起了意想不到的作用。”

盧沙野21日節目中在接受採訪時宣稱：烏克蘭被強佔的克里米亞地區“一開始就是俄羅斯的”、“前蘇聯國家不是主權國家”。該言論引發在國際上引發軒然大波。隨後，習近平在承諾了一個多月後終於與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通了電話，並保證“不拱火澆油”。

新頭殼引述歷史學家、美國飛天大學教授章天亮在他的YouTube頻道“天亮時分”中分析，烏克蘭反攻在即，俄羅斯的失敗可能不遠了。雖然中共不願意看到普京政權的滅亡，而且俄羅斯垮掉後，中共在國際上會變得更加孤單，但是，當局勢無法挽回時，中共就會拋棄普京。