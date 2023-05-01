中國投票贊成內含俄羅斯侵烏提案 後悔了？

中國聯合國投票惹議

中國首次對內含“俄羅斯入侵烏克蘭”的聯合國決議投贊成票，引起各界注意。法國輿論也感到驚訝：“直至目前對此類決議案一直棄權的中國，投票贊成內指俄羅斯為侵略者的提案”。但是官媒央視駐聯合國記者卻指責“有人帶節奏”，“理解錯誤”，怎麼回事？

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有人認為“風向變了”，中國復旦大學美國研究中心教授張家棟網上發文表示，這次投票“很耐人尋味”，他解釋中方的動機說，“如果反對這個決議，就與歐洲懟上了，這應該是中國印度和巴西投贊成票的主要原因。”。

因為在聯合國涉及反對俄羅斯侵烏的所有提案中，北京投票，不是反對，就是棄權，但是，最新的這一個提案，北京投了贊成票。引起輿論關注。考慮到中國政府挺俄的一貫立場，有人認為對此不應過度解讀，很可能是中國外交官沒有讀明白決議，舉錯了手。但是，中國的外交官就那麼糊塗嗎？

這就有了官媒的辯護。央視駐聯合國記者徐德智辯解說，“中國在烏克蘭的立場沒變，聯大投票就是明證”。什麼明證？他說：“中國對整個決議投贊成票是否就是同意序言第9段呢？很明顯，並不是。要不然中國在單獨對這一段落投票的時候棄權呢？這已經表明了中國的態度了嗎。決議全文很長，有問題的就一段。中方顯然是同意加強聯合國和歐盟委員會合作的，所以，最後整個決議案文的投票，不能認為是對於那一段的認可。”

還有分析認為，官媒記者的說法很矛盾，很費解，如果按照他的意思試着解釋，是不是這個意思，決議案是決議案，其中涉及俄羅斯侵烏的第9段是第9段，互不相干，應該切割開來看？說的通嗎，顯然不通；第9段只是決議案其中的一小段，決議案囊括第9段，難道說投票通過了決議案，還可以反對或者剔除其中一段？邏輯上更不通。

科普作家方舟子認為：聯合國決議都是要麼全部贊成要麼全部反對或棄權，沒有分段同意或反對一說。事實是，在該決議表決前，俄國提出去掉關於俄國侵略格魯吉亞、烏克蘭的第9段，表決的結果俄國的提議沒有通過(中國對此投了棄權票)，所以最終決議保留了第9段，中國對最終決議投了贊成票，也就相當於贊成第9段，承認了俄國侵略烏克蘭的事實。方舟子認為央視駐聯合國記者的前述說法是在“混淆視聽”。

再來看看這個名為聯合國加強與歐洲委員會合作的提案，猛看起來籠而統之，但內涵卻是硬邦邦的，其中序言部分的第9段解釋為什麼聯合國需要與歐洲委員會加強合作，因為“俄羅斯侵略烏克蘭，此前侵略格魯吉亞……，令歐洲面對前所未有的挑戰，需要加強聯合國與歐洲委員會的合作……”

據報道，由於俄羅斯堅決反對決議案有俄羅斯侵略他國的提法，大會曾就是否保留以上表述進行投票，結果81票贊成，10票反對，48票棄權，棄權國家包括中國，但隨後大會就議案全案表決，122個國家投贊成票、5國投反對票，投反對票的除了俄羅斯，還有白俄羅斯，敘利亞朝鮮和尼加拉瓜。18國投棄權票，中國投了贊成票。

北京的立場變了嗎？有分析說，央視駐聯合國記者的辯護，從邏輯上看，前後矛盾，實質上也真實地反映了北京的立場。習近平不久前專赴俄羅斯，在克里姆林宮與普京展現友誼，即便不久前與烏克蘭總統澤連斯基終於通了電話，也是“原則性”地說了幾句，所謂“促和促談”，閉口不提俄羅斯侵烏。當然，也不能排除當局的首鼠兩端，既不得罪俄羅斯，也不得罪歐洲，來一個“利益均沾”？管它行得通行不通。

那麼，官媒駐聯合國記者為什麼要出來辯護，官方授意，還是自作主張，這麼說的真實意圖又是什麼呢？或真是為了“混淆視聽”，但這樣“混淆”的結果，容易讓人得出官方後悔了的結論。

無論如何，覆水難收了。