全法近80萬人參加反退休制度改革五一大遊行

法國/退休改革/罷工/五一遊行

法國內政部稱，近80萬人參加了全法各地舉行的反退休制度改革的大規模抗議，五一大遊行在巴黎等地還發生了暴力衝突；至少有108名警察受傷。法國內政部長達爾馬南譴責暴力行為稱，五一遊行有如此多的維安警察受傷"實屬少見"。

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法新社消息，五一勞動節法國再次爆發反退休制度改革的大規模示威抗議。法國內政部統計，全法有78.2萬人參與示威，其中首都巴黎佔11.2萬人，全國近200人被捕。雖然周一的抗議遠未達到今年1月130萬人上街的規模，但由於各工會一致號召針對政府強推的退休政治改革，使今年的五一大遊行比往年更加聲勢浩大。

法國總工會CGT聲稱，全法各地有230萬人參加了示威抗議活動，其中巴黎有550,000人上街。 CGT秘書長比內 (Sophie Binet)表示， “這是一個強有力的行動日，它表明民眾要求取消退休改革的決心。

法國工人民主聯盟CFDT負責人洛朗伯格在遊行開始時也強調， “這是一個重要的五一節，是整個工薪階層對這項(退休制度）改革的發出挑戰”。

除了首都巴黎成千上萬民眾參加五一大遊行，據警方統計，卡昂有16,300人上街，布雷斯特有15,000人示威，克萊蒙費朗有14,000 人走上街頭。在巴黎、南特和里昂等多個城市還發生暴力衝突。

巴黎有示威者向警方投擲汽油彈和煙花，焚燒建築材料並砸毀公共汽車站，警方以催淚氣體和警棍還擊。據指出，有1名警員因被示威者投擲汽油彈，嚴重受傷。里昂和南特也爆發了暴力事件，有汽車輛被焚燒、商業場所被損毀。在南部城市圖盧茲，警民一度爆發緊張情緒，警方施放催淚氣體。