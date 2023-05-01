拜登會晤小馬科斯稱 美國"堅定不移"支持菲律賓

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美國總統拜登5月1日周一會晤來訪的菲律賓總統費迪南德·馬科斯，拜登稱美國"堅定不移"支持菲律賓。法新社稱，在與中國緊張局勢加劇的背景下，菲律賓總統訪美，旨在鞏固與美國的關係。菲律賓總統訪美期間，雙方將宣布建立一項涵蓋海上、空中和網絡的一套全新雙邊防禦體系。

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法新社消息，正在尋求鞏固其在亞太地區聯盟的拜登周一向菲律賓總統費迪南德·馬科斯保證，在菲律賓與中國的緊張局勢加劇之際，美國將“堅定不移地”支持菲律賓。拜登周一在白宮橢圓形辦公室會見小馬科斯，拜登表示，“我們面臨著新的挑戰，我想不出比你更好的合作夥伴了”。會見開始前兩國領導人將向媒體發表簡短講話。

一位白宮高級官員在新聞發布會上表示，菲律賓總統對美國的訪問是在一個“非常重要”的時刻展開的。法新社援引這位沒有透露姓名的高級官員表示， “我們對菲律賓的安全承諾是不可動搖的"；他並表示，前美國殖民地菲律賓在中國“一系列挑釁”之後希望尋求安全承諾。

菲律賓和美國1951年簽署共同防禦條約，兩國在此基礎上發展關係。

路透社稱，在中菲關係因仁愛礁"攔截事件"以及菲律賓增設4個軍事基地供美軍使用等事情而變得緊張之際，美國將對菲律賓予以安撫及保證。

法新社的報道指， 小馬科斯此次訪美，雙方將宣布建立一項涵蓋海上、空中和網絡的一套全新雙邊防禦體系。美國並希望通過轉讓軍用飛機以及加強菲律賓海軍艦隊，支持菲律賓軍隊實現 現代化。

美國和菲律賓剛剛在南海完成了兩軍最大規模的聯合軍事演習。馬尼拉還將允許美軍使用另外四個菲律賓軍事基地，包括離台灣不遠的海軍設施。

白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，美國非常感謝菲律賓允許美軍進入這些基地，美國並保證將在與菲律賓當局充分協調與合作的情況下使用這些基地。

柯比還表示，美國同時計畫發展與菲律賓的經濟關係，特別是在綠色能源、技術創新、戰略稀有金屬和糧食安全等方面。名企中國是菲律賓的第一大貿易夥伴。

菲律賓總統小馬科斯訪美前4月30日在Twitter發文指，他當日抵達美國首都華盛頓，展開5天訪問行程。他表示此行旨在加強菲律賓與美國的關希，並推動農業、電力、基建設施和科技方面的關鍵措施。