聯合國駐蘇丹特使稱 衝突雙方同意參與談判

蘇丹/衝突/聯合國

聯合國駐蘇丹特使佩爾特斯表示，蘇丹衝突雙方已同意派出代表參與談判，談判地點有可能是沙特阿拉伯或南蘇丹。雖然各方達成再度延長停火72小時，但蘇丹政府軍與準軍事組織快速支援部隊戰鬥仍未平息。聯合國難民事務高級專員表示，超過80萬人為逃避蘇丹戰亂可能逃往鄰國。

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聯合國駐蘇丹特使佩爾特斯5月1日周一表示，如果衝突雙方實現談判，將會是衝突爆發以來的重要進展，談判將會首先集中討論達成穩定和可靠的停火協議，但他也承認，要讓衝突雙方遵守真正停火的規定仍然存在難巨的挑戰，其中一個可能性是建立一個包括蘇丹人和外國觀察員在內的監察機制。

與此同時，聯合國難民事務高級專員格蘭迪周一警告，蘇丹持續的衝突可能迫使超過80萬人逃往鄰國，他們正為此做準備應對，並希望情況不會發展到這個地步，但他也警告，如果衝突不停止，將會看到更多人被迫逃離蘇丹，以尋求安全。

蘇丹政府軍與RSF自4月15日起爆發衝突。蘇丹衛生部稱已有528人死亡、4,599人受傷。雙方4月30日宣布延長停火72小時，但據稱，首都喀土穆及首都衛星城恩圖曼（Omdurman）部分地區5月1日仍傳出爆炸和槍聲。