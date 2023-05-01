馬雲擔任東京大學客座教授 商業生涯終結？

馬雲與阿里巴巴

馬雲2018年9月17日在上海出席了世界人工智能大會（WAIC）的資料照片。日本東京大學2023年5月1日證實，馬雲已獲聘為該校客座教授。

兩年半來一直保持低調的億萬富翁、阿里巴巴創始人馬雲接受日本東京大學聘請，本月起擔任客座教授。有分析認為這或許是馬雲商業生涯即將終結的信號。

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根據法新社報道，頗有名望的日本東京大學宣布，“馬雲將在可持續農業、食品生產等方面的研究課題提供建議並開展研究，也將舉辦有關創業和創新的講座等。”

英國《金融時報》報道說，東京大學周一宣布，馬雲以客座教授的身份加入。東京大學的立場標誌着馬雲罕見地公開聲明他旅居海外的承諾。據報道，馬雲的聘期本月開始，到10月底，每年可更新合約。

現年58歲的馬雲曾被視為中國最富有魅力的商業領袖，曾接受過許多外國媒體採訪，但在2020年10月公開批評中國監管機構後，導致阿里巴巴的子公司，本已準備好在香港上市的螞蟻集團首次公開募股被當局叫停，母公司阿里巴巴則被當局以反資本壟斷為名，處以高達相當於23億歐元的罰款。

馬雲之後長時間沒有公開露面，近一年來則有媒體零星報道他出現在西班牙馬略卡島、荷蘭、日本、泰國等地的消息。根據港媒報道，不久前馬雲接受了香港大學商學院名譽教授職位，任期三年，一直到2026年3月。

英國《金融時報》報道說，去年馬雲大部分時間都呆在東京市中心，盡量減少公開活動，因為中國正在進行嚴格的封鎖措施，以遏制不斷蔓延的新冠疫情。

馬雲今年三月重返中國，《阿里巴巴之道》作者，前阿里巴巴高官Brian A. Wong認為這是一個信號，“馬雲回到中國具有巨大的象徵意義，他是中國企業家信心的代表，”

有報道稱，馬雲返國與中國新任國務院總理李強有關，李強從去年起就不斷要求馬雲返回中國，試圖提振外界對中國拚經濟的信心。

就在馬雲返回中國後次日，阿里巴巴集團宣布將會分拆為6大子公司，各自籌組資金，尋求上市的機會。這將是該集團成立24年以來最大規模的架構重組。

彭博引述市場分析公司LightStream分析師庫瑪拉西里（Oshadhi Kumarasiri）說，馬雲擔任東京大學客座教授，代表他的商業生涯很可能就此畫下句點。

馬雲教師出身，一直關心教育。在創建阿里巴巴之前，曾在杭州電子大學任教八年，擔任英語教師。他在事業鼎盛期曾對辦教育表現出特別的願望，事業受阻後，他創辦的“湖畔大學”也受到牽連，2021年5月被迫改名。