世界新聞自由日："在世界各地記者遭到騷擾、迫害、監禁或被殺害"

世界新聞自由日/媒體/中國/人權

5月3日是世界新聞自由日，在世界新聞自由日即將迎來30周年之際，國際組織及媒體對當今新聞自由面臨的威脅感到震驚：記者在世界各地遭到騷擾、監禁或被殺害。聯合國秘書長古特雷斯在視頻致辭中表示：“新聞自由是人權的命脈。但在世界的每個角落，新聞自由都在受到攻擊"。

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法新社報道，古特雷斯周二在聯合國教科文組織的會議上，透過視頻發表致辭表示， “記者及媒體工作者從事他們重要工作時都直接成為攻擊目標。記者們每天都受到騷擾、恐嚇、逮捕和監禁”。

古特雷斯在發言中沒有直接點名任何國家，但其他與會者在發言中則是例舉《華爾街日報》的美國記者埃文·格什科維奇 (Evan Gershkovich) 被俄羅斯指控間諜罪遭到拘留。

據無國界記者組織稱，2022年全球有55名記者和4名媒體合作者因公殉職。

聯合國教科文組織總幹事奧黛麗·阿祖萊 (Audrey Azoulay) 堅稱，這種情況是"不可接受的"，她並強調，許多記者"在家中，有時竟是在家人面前"被殺。

據無疆界記者組織去年公布的全球新聞自由指數排名，中國排名第175，在全球位列倒數第六，緊隨其後的5個國家分別是緬甸（176）、土庫曼斯坦（177）、伊朗（178）、厄立特里亞（179）和朝鮮（180）。中國也是監禁說了實話的記者和公民記者人數最多的國家之一。

據自由亞洲報道，中國武漢公民記者方斌於4月30日刑滿出獄二十四小時從北京到武漢有家難歸。2020年2月1日，武漢在疫情封城期間，方斌通過視頻向外界揭露了武漢疫情的死亡情況，其後遭到當地警察抓捕。2021年，方斌被武漢市江岸區人民法院以尋釁滋事罪，秘密判刑3年。目前，出獄不到24個小時的方斌身無分文。

目前居住在美國的婦女權利活動家 Masih Alinejad在聯合國教科文會上表示，“我來自一個國家，伊朗，在那裡當記者是一種犯罪。我來自一個國家，在這個國家，當一名記者，一名公民記者，你會被送進監獄，你會被殺，或備受折磨”。