中國外長秦剛與緬甸軍頭會談 並罕見造訪中緬邊境

中國與緬甸

2023年5月2日，在緬甸內比都，緬甸軍政權首腦敏昂萊（中右）與中國外交部長秦剛（中左）會面時合影。 中國是緬甸軍人政權最親密的盟友之一，自兩年前發動政變奪取政權以來為其持續統治提供了關鍵支持。

中國國務委員、外長秦剛周四訪問緬甸，與緬甸外長以及控制這個國家的軍事頭目舉行會談。秦剛抵達仰光前還罕見地造訪了中緬邊境地區。

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據緬甸軍方稱，中國外交部長秦剛周二會見了緬甸軍政府首腦，這是自2021年2月發生政變使該國陷入血腥危機以來首次發生的情況。

軍政權發布的消息稱，秦剛對軍政權首腦敏昂萊表示：“中國在國際舞台上站在緬甸一邊”。秦剛預計在緬甸停留到星期四。

一家緬甸官媒播出敏昂萊會見秦剛的畫面。緬甸官方稱，兩人討論了“雙邊外交及友好合作，以及緬甸形勢和國際貿易”等等。

中國外交部稍晚通告稱，秦剛與緬甸外長丹穗會談時表示，“中緬兩國山水相連，胞波情誼深厚。習近平主席2020年歷史性訪緬，開啟中緬構建命運共同體的新時代。”

中國是緬甸軍政權最重要的盟友，也是軍政權最大的軍火供應國。北京當局一直拒絕對這個通過政變推翻昂山素季政府的軍政權予以譴責。

2021年2月1日，緬甸軍方推翻昂山素季文官政府，拘捕包括民選領袖昂山素季在內的大批官員，軍方同時血腥鎮壓民眾的大規模反抗。

根據一些分析人士，北京同時向緬甸好幾個武裝反叛組織提供武器，其中有些武裝組織在軍人發動政權後，多次與軍政府對抗。

當日稍早時候，秦剛先行訪問了中緬邊境地區。根據中國官媒報道，秦剛“在中緬邊境調研”時強調完善強邊固防體系，維護邊界穩定，“不斷開創涉邊、涉緬工作新局面”。

秦剛敦促“完善黨政軍警民合理強邊固防體系，維護邊界清晰穩定，嚴厲打擊跨境犯罪活動。”

中緬邊境全長2129公里，多地被茂林覆蓋，來自老撾、緬甸和泰國的所謂“金三角”地區的大量毒品走私進入中國。

聯合國表示，自軍隊發動政變奪取政權後，緬甸的毒品生產重新開始興旺。罌粟產量過去一年增長三分之一。

中緬邊境地區偶爾爆發緬甸軍方與一些武裝組織的衝突，一些難民在發生衝突時湧入中國，也曾發生過炮彈落入中國境內的事件。

中國外交部網站的消息稱，秦剛於5月2日至5日訪問緬甸，隨後將前往印度出席上合組織外長會議。