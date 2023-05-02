人權組織: 習近平收緊離境禁令對付人權捍衛者和外國記者

中國離境禁令

一個人權組織發布的最新報告說，在習近平領導下，中國共產黨 (CCP) 一直在擴大實施出境禁令的法律範圍，越來越多地使用這些禁令來對付人權捍衛者和外國記者。

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法新社報道，人權組織“保護衛士”周二警告說，中國領導人習近平正在加強對人口的控制，越來越多人被禁止離開中國。許多人直到自己到達邊境才被告知被禁止離境。

據總部設在馬德里的人權組織"保護衛士"5月2日發布的報告，自2018年以來，中國當局已經制定或修訂了五項法律，以擴大實施出境禁令的範圍，並增加了其他10項已出台的有關法律。

該組織在報告中說 "自習近平2012年上台以來，中國擴大了出境禁令的法律範圍，並越來越多地使用這些禁令，有時沒有任何法律依據"。

這個報告說，在2016年至2020年期間，中國最高法院數據庫中出現的出境禁令的案件數量增加了8倍。

該報告說，“出境禁令已經成為中國共產黨努力加強控制人民生活各方面的眾多工具之一"。

"許多人甚至不知道他們被禁止出境，直到他們到了邊境試圖離開中國時才被告知。

保護衛士的報告說，執行出境禁令的地方法律是"邊際不確定、模稜兩可、複雜和可延伸的"，並指出，對這些決定提出上訴往往是"不可能的"。

這個報告承認，由於缺乏官方數據，很難獲得準確的數字，但估計中國目前有數萬人受到這種禁令的限制。

“保護衛士”根據"中國律師和維權者"的證詞說，"出於政治動機的出境禁令"在過去五年裡也有所增加。

該組織稱，近年來，有幾十名外國公民也被阻止離開中國，其中包括律師、記者和商業領袖。

根據去年發表的一項研究，1995年至2019年期間，有128名外國人被禁止離開中國，其中包括44名加拿大人。