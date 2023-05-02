巴黎SG暫停梅西比賽 分手前奏？

梅西與大巴黎俱樂部

2023年4月30日，法甲：巴黎聖日耳曼對洛里昂，巴黎敗北，梅西沮喪的表情。這是這位阿根廷名將在巴黎聖日耳曼的第二個賽季。在擅自前往沙特後，5月2日，俱樂部對其作出停賽決定。

超級球星梅西未經授權去沙特旅行，巴黎聖日耳曼足球俱樂部採取大動作，周二暫停梅西比賽，並對金球獎得主啟動紀律處分程序。

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據一位知情人士透露，這位35歲的阿根廷名將和大巴黎俱樂部看起來接近“離婚”：在雙方合約6月結束前，這位世界冠軍將被 "隔離數日"，他的未來顯然是要在遠離法國首都的地方書寫了。

知情人士補充：梅西 "在紀律程序期間不能訓練，不能比賽，也沒有工資"，但拒絕透露停賽將持續多長時間。根據一些媒體的報道，停賽期被設定為兩周。

另一個接近巴黎聖日耳曼俱樂部的消息來源說，管理層表示，"沒有人可以凌駕於機構之上"， "可能 "會讓梅西停職兩周，而且"立即生效"。

據報道，在大巴黎周日1-3輸給了洛里昂之後，梅西並沒有參加球隊的訓練，而是和自己的家人前往了沙特度假，這也讓他錯過了周一的球隊訓練。

續約似乎越來越遠了 -

這名阿根廷前鋒沒有得到巴黎SG的許可前往海灣地區，而巴黎在積分榜上只領先第二名馬賽5分，這個周日，巴黎聖日耳曼將前往特魯瓦參加第34輪比賽。

然而，梅西最近幾個小時被發現在沙特阿拉伯，作為與該國旅遊局簽訂的合同的一部分，他經常在其社交網絡上宣傳。

如果他真的停賽兩周，他將錯過周日對特魯瓦的比賽，以及5月13日迎戰阿雅克肖。隨後，大巴黎俱樂部只剩下三場比賽，巴黎足球隊希望以第11個法國聯賽冠軍來挽救他們的賽季。

紀律處分程序發生在梅西在PSG的未來的關鍵時刻，因為他最近幾周在球場上表現得相當平淡，而且與法國首都俱樂部的合同即將結束。

這位35歲的老將本賽季在法甲聯賽中打進了15個球，這是他在巴黎俱樂部的第二個賽季，這越來越可能是他的最後一個賽季，因為續約談判已經停滯了幾個月。

梅西本賽季表現並不理想，但大巴黎官方一直努力維護其形象，即使雙方的續約談判並不順利。這次作出的決定，或許意味着大巴黎對梅西失去了耐心。

賽季平淡

對於這樣一位連續七次金球獎得主來說，俱樂部的停賽決定極為罕見和富有戲劇性。這個賽季對俱樂部和其卡塔爾老闆來說，差點成為一個災難性的賽季。

俱樂部內部消息人士稱： "這是一個非常強烈的決定，這是一個重大的方向性改變。""即使與梅西的續約談判並未最終決定，你也可以從字裡行間讀出東西。"

在卡塔爾世界盃之後，這位阿根廷隊長似乎正朝着與大巴黎續約的方向發展，但在表現下滑和與球迷關係趨冷的情況下，這種態勢逐漸被扭轉了。

4月初，一位接近俱樂部的消息人士說，儘管談判仍在繼續，但梅西分手的可能性 "更大"。

巴塞羅那俱樂部的夢想是帶回他們的偶像，儘管這在財政上會很複雜，西甲主席哈維爾-特巴斯4月19日說，"巴薩需要一個可行性計畫"，他們可能不得不 "出售球員"。

梅西還受到沙特阿拉伯的青睞，他的長期對手克里斯蒂亞諾-羅納爾多已經在那裡踢球。

梅西在2021年夏天來到法國，已經為大巴黎踢了71場比賽，踢進31個球。