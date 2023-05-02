烏克蘭在大反攻開始前發起系列攻擊和破壞

俄羅斯侵烏戰爭

2023年4月29日，一架無人機襲擊克里米亞塞瓦斯托波爾油庫，一個巨大的蘑菇狀黑煙升起的畫面在烏克蘭社交網絡迅速流傳開來。

星期二，在與烏克蘭接壤的俄羅斯布良斯克地區，又一列俄羅斯貨物列車被炸翻了! 這是兩天內的第二起事故。

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數日以來，軍事專家摒息以待，觀察烏克蘭大反攻的蛛絲馬跡？今夜，明天，幾周以後？在烏克蘭宣布反攻準備已全面完成之後，現在似乎“萬事俱備，只欠東風”了。至於烏克蘭等待的“東風”是什麼，只有烏克蘭軍方清楚。

烏克蘭反攻的目的，就是收回被俄羅斯佔領的土地。根據法國『世界報』周二公布的一張烏克蘭被佔領土圖，俄羅斯在差不多征服了烏克蘭25%的領土後節節敗退，然後進入俄烏兩軍幾個月的相持時期，截至四月底，俄軍實際控制烏克蘭領土已縮減為16.7%。

在等待發動大反攻的同時，烏克蘭軍方近日打響了一系列攻擊俄烏邊境俄方領土的行動，並對被俄軍2014年以來佔領的克里米亞進行破壞。5月1日，烏克蘭國防部長列茲尼科夫在國家電視台宣布，烏軍已完成反攻準備，同時表示將由最高指揮官決定“如何、在哪裡，何時”開始反攻。

僅僅四日之內，爆炸裝置導致兩輛貨物列車脫軌，並破壞了列寧格勒西北部地區的一條高壓線，無人機襲擊導致被吞併的克里米亞的一個油庫發生大火，烏克蘭的一次襲擊在布良斯克地區造成四人死亡。

周一，在與烏克蘭接壤的俄羅斯布良斯克地區，一個 "爆炸裝置 "使一列貨物列車脫軌。據該地區的州長亞歷山大-博戈馬茲說，沒有造成任何人員傷亡。

白俄羅斯鐵路公司在一份聲明中說，爆炸發生在離火車 "50米 "遠的地方，這是一列屬於白俄羅斯的火車，發自白俄羅斯戈梅利市，前往布良斯克。同日，當地省長Alexsandre Drozdenko說，在靠近愛沙尼亞和芬蘭邊境的列寧格勒西北部地區，一條高壓線被另一個爆炸裝置損壞。對 "破壞 "的調查已經開始。

博戈馬茲還表示，周六晚上，在距離邊境9公里的Suzemka村，烏克蘭炮擊造成4人死亡，2人受傷。據當地省長維亞切斯拉夫-格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）報告，同一天，俄羅斯別爾哥羅德地區的五個村莊在烏克蘭炮擊後斷電，莫斯科將此歸咎於烏克蘭軍隊的攻擊，但基輔方面沒有聲稱對此負責。

前一天，一架無人機攻擊導致俄羅斯黑海艦隊在克里米亞的母港--塞瓦斯托波爾的一個油庫起火。巨大的蘑菇狀黑煙升起的畫面在烏克蘭社交網絡迅速流傳開來。據俄羅斯新聞社援引塞瓦斯托波爾省長米哈伊爾-拉茲沃亞耶夫的話說，四個油罐被損壞並 "燒毀"。據烏克蘭當局稱，這次襲擊摧毀了十多個油罐，裡面有大約4萬噸的石油產品。

自俄羅斯侵烏以來，克里米亞多次成為空中和海上無人機襲擊的目標。4月中旬，當局以 "安全問題 "為由，宣布取消五一節和5月9日慶祝二戰結束的活動。到目前為止，基輔沒有聲稱對塞瓦斯托波爾的無人機襲擊負責，但在一份烏克蘭媒體的報道中，烏克蘭軍事情報局的一名代表安德里-尤索夫表示，這一襲擊是對4月28日俄羅斯轟炸烏曼中心城市的一棟住宅樓的回擊。

這位官員隨即建議克里米亞半島居民 "在不久的將來避免靠近為侵略者軍隊提供的軍事設施和設備"。烏克蘭南部指揮部發言人納塔利婭-胡梅尼奧克在接受當地電視台採訪時稱，克里米亞的破壞行動是反攻 "準備 "的一部分。

俄羅斯一方也不肯罷休。4月30日晚至5月1日，俄羅斯導彈襲擊了烏克蘭南部的赫爾松地區，造成1人死亡，3人受傷，東部的帕夫洛赫拉德鎮也遭到襲擊。在周一晚上向全國發表的日常講話中，烏克蘭總統澤連斯基宣布，俄羅斯對帕夫洛赫拉德的襲擊造成2人死亡，40人受傷，在北部切爾尼戈夫地區的一所學校旁，一名14歲的男孩在俄羅斯的襲擊中喪生。

根據烏克蘭當局，帕夫洛赫拉德的幾座建築和居民住宅被炸壞。烏克蘭能源部長報告說，第聶伯羅市的配電網絡受到 "重大破壞"。俄羅斯國防部則在一份聲明中說，它 "用遠程、機載和海基高精度武器對烏克蘭軍工綜合體的設施進行了一次導彈群射"。

基輔和其他烏克蘭城市的居民也被空中警報聲驚醒。據烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼說，防空系統摧毀了從裏海和俄羅斯西北部摩爾曼斯克地區發射的18枚俄羅斯 "巡航導彈 "中的15枚。

4月28日凌晨，烏克蘭領土成為一次大規模導彈襲擊的目標，這是自3月以來首次發生如此規模的襲擊。據基輔當局稱，兩枚俄羅斯巡航導彈擊中了切爾卡西地區中部烏曼鎮的一棟住宅樓。在廢墟下搜尋屍體的工作持續了一整天。根據當局公布的最新數據，至少有23人死亡，包括6名兒童。

在烏克蘭採訪的國際記者注意到，俄羅斯侵略者的襲擊強化了烏克蘭人報仇雪恨的意志，烏克蘭人深信，只有把侵略者從自己的國土趕出去，才會是和平開始之日。烏克蘭軍人正在為大反攻的到來摩拳擦掌。