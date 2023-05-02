美國兩黨議員要求證券監管機構對Shein"新疆棉"指控展開調查

美國/中國/新疆/人權

美國國會來自兩黨的議員5月2日要求美國證券監管機構，如果中國跨境電商希音服裝集團(Shein）在紐約上市，對其使用強迫維吾爾族勞動產品指控展開獨調查。

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法新社消息，Shein電商服裝集團2008年在中國成立，目前總部位於新加坡，已成為超低價時尚標誌品牌之一。與紡織業的其他知名企業一樣，希音集團經常被指控從新疆維吾爾族少數民族生產的棉田中獲利。

美國國會來自民主黨和共和黨的兩黨議員，周一向證券市場監管機構 (SEC) 發出信函稱，“儘管Shein聲稱，該企業沒有使用強迫維吾爾族勞工產品，並由第三方對其生產設施進行審計檢查，但專家認為，有關的審計檢查很容易在當局的壓力下被操縱或篡改”。

此外，如果Shein可能在年底前在紐約證券交易所上市的傳聞得到證實，SEC必須針對Shein"使用低薪和強迫勞動的指控", 指定一家獨立公司核實其是否使用維吾爾族強迫勞工。

西方國家指責中國當局將大批新疆維吾爾人關押在再教育營中。最新調查顯示：中國正迫使數十萬維吾爾族和其他少數民族人群在西部新疆地區廣闊的棉田中從事艱苦的體力勞動。

希音集團則表示，該公司“在新疆地區沒有供應商”。該集團強調，"非常重視整個供應鏈的知名度，致力於尊重人權並遵守我們運營所在的每個市場的當地法律”，"對強迫勞動零容忍”。希音並稱，目前沒有上市計畫。

美國《防止強迫維吾爾人勞動法》已經生效約10個月。據華爾街日報稱，在上個月美國國會及行政當局中國委員會(Congressional-Executive Commission on China, 簡稱CECC)舉行的聽證會上，幾名議員提請注意《防止強迫維吾爾人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)可能存在的漏洞，這些漏洞可能允許基本上被禁止的中國新疆地區的商品進入美國。此前，美國海關邊境保護局報告說，已根據該法攔截了價值近11億美元可能與新疆有關的商品。