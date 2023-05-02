美議員警惕監測網上成衣霸主中國Shein遭控強迫維吾爾勞工 傳將上市華爾街

美國兩黨國會議員周一(5月1日)聯袂警惕華爾街股市監管機構，必須注意網上銷售紅火的中國成衣集團希音(Shein) 。而且近日有傳聞，該集團即將上市華爾街。而希音(Shein)成衣集團被指控強迫維吾爾人勞動生產；希音現今已成為全球超低價時尚的標誌之一。

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一群美國國會議員呼籲華爾街股市說，如果中國服裝集團希音在紐約上市，就要求華爾街股市的警察們針對希音集團強迫維吾爾族勞動生產成衣指控進行獨立調查。而這家中國服裝集團否認了這一指控。希音Shein 對外則保證，他們在維吾爾這地帶沒有供應商，而且也沒有上市華爾街的計畫。這是法國費加羅報報道指出的。

希音 Shein 網路成衣集團 2008 年成立於中國，目前總部位於新加坡，在網上賣的紅紅火火的希音成衣集團現今已成為全球超低價時尚的標誌之一。

與一些紡織業的其他大公司一樣，希音集團經常被指控從新疆地區棉田和成衣廠車間的維吾爾族穆斯林少數民族成員的剝削中獲利。但 Shein 聲稱在該地區沒有供應商，也沒有計畫上市。

美國民主黨和共和黨聯合行動的這些國會議員，在周一(1日) 去函知會證券市場監管機構 (SEC) 的一封信中如此表示：“儘管 Shein 聲稱其產品不使用強迫維吾爾族勞工，並且他們與第三方合作並對其設施進行財務審計， 但專家表示，這些類型的審計很容易在當局的壓力下被操縱或篡改。”

華爾街上市“特權”

此外，如果 Shein 可能在年底前登陸紐約證券交易所的傳言得到證實，並認為“關於使用過低薪資和強迫勞動的指控是可信的”，聯名簽署這封信的 24 名美國議員要求：美國證券市場監管機關(SEC) 必須嚴格責成一家獨立公司徹底查證核實該集團並未使用強迫維吾爾族勞工手段,否則不應予以批准。

這些美國國會議員在他們的信中強調指出，能夠在華爾街上市是享有“一項特權”，“而且他們希望這樣做的外國公司，必須能證明他們在全世界保護人權的承諾和努力”。

西方國家指責中國當局在新疆地區發生血腥攻擊事件後，將維吾爾人大規模關押在再教育營中。

希音集團Shein在發給法新社的消息中寫道，他們“在新疆地區沒有供應商”，其供應商是在其他地區，如巴西、中國南部和土耳其等地。

Shein 集團並強調：“我們非常重視整個供應鏈作業的能見度，我們致力於尊重人權並遵守我們經營所在的每個市場的當地法律，並指出其供應商也必須“遵守嚴格的行為準則”。

Shein 還寫道：“我們對強迫勞動是零容忍。”此外該集團還表示“沒有 IPO上市的計畫”。