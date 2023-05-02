美軍特種作戰司令部年度軍演首次模擬進入台灣抵禦中國侵台

美國與台海兩岸

2023年3月7日，美國特種作戰司令部軍士長謝恩-肖特（右二）和美國特種作戰司令部布萊恩-芬頓將軍（右）到達國會山參加參議院軍事委員會的聽證會。

美軍特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）上周舉行年度軍演，首度模擬進入台灣抵禦中國侵台，為因應潛在衝突作重大變革。

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軍事媒體《軍事網》（Military.com）報導說：這次演習綜合了全球反恐戰爭中使用的一些標誌性戰術、武器及其他工具，反映出特種作戰司令部有重大變革，準備因應與主要軍事對手的潛在衝突。

美軍特種作戰司令部的士兵於上周六發射卡爾古斯塔夫無後座力砲（Carl Gustaf recoilless rifle）、破壞隧道並操作彈簧刀（Switchblade）無人機在一處訓練區上空飛行。

報道說：上述訓練是特種作戰司令部年度能力演習的一部分，模擬的任務是進入台灣以抵禦中國入侵。

這是這項軍演首次以台灣作為模擬情境，以有形的實體模型代表台灣，期間陸軍第160特戰航空團派出的奇努克式直升機（Chinook），降落在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）68號射擊訓練場，而非在8000英里外的南海上空盤旋。

特種作戰司令部司令布拉加（Jonathan P. Braga）中將在演習前發表談話指出：“根據我們的國防戰略，中華人民共和國是真正對我們步步進逼的挑戰。”布拉加表示：“最終，我們要設法防止第三次世界大戰。那是我們的職責。”

報道說：國防籌畫官員正將重心放在遏制中國於印太地區及全世界擴張影響力，近來中方部分升高敵意的行動登上媒體頭條，例如中國間諜氣球闖入美國領空，以及中國無人機出沒台灣領土周圍。

特種作戰司令部在演習期間，直言不諱地將中國及人民解放軍稱為敵方，這是罕見的直接舉動，因為美軍一向不願公開表明將發生衝突。

據報導，一名陸軍綠扁帽部隊軍官向100多名成員宣布：“我將收到來自上司的指示，交辦一項任務給我們，在台灣島上展開對抗解放軍的行動。”