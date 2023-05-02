美駐中大使：台灣是美中核心議題 應和平解決分歧

美國/台灣/中國/台海

美國駐中大使伯恩斯5月2日表示，台灣長年是美中之間核心議題，台海是重要國際渠道，如果因戰爭關閉將嚴重衝擊全球經濟，引起越來越多國家關切，中方應致力和平解決兩岸分歧。伯恩斯並稱美方非常關注中國對美企採取懲罰性行動。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，上任超過一年的伯恩斯（Nicholas Burns）周二以視訊方式，出席華盛頓智庫史汀生中心（The Stimson Center）活動，與中心董事會成員、前國務院法律顧問貝林格（John Bellinger）及中心中國計畫主任孫韻（Yun Sun）談論台海情勢、美中關係。

被問及台灣議題，伯恩斯表示，台灣一直是美中之間核心議題，過去數十年是如此，現在也一樣。他多次私下向中方傳達，美國沒有改變"一中政策"，並認為兩岸分歧應和平解決，這是唯一能夠在公平基礎上解決此長年爭端的方式。

針對台海爆發衝突機率是否較以往高，伯恩斯沒有直接回應，但指台灣海峽是國際重要渠道，如果因衝突遭關閉，將嚴重衝擊全球經濟、貨櫃運輸，乃至區域內所有重要經濟體。

他說，美國樂於見到日本、韓國、菲律賓、歐盟、北約等世界多國及組織，關切北京在台海使用武力的潛在可能性，希望中國當局能致力和平解決兩岸爭端。

談到美國前眾院議長佩洛西訪台、現任議長麥卡錫在加州會晤台灣總統蔡英文，伯恩斯強調，兩人有與台灣領導人會面的權利。他透露，佩洛西訪台當晚，他就被中國外交部召見，他在會中捍衛國會成員出訪的權利。

伯恩斯表示，自他上任以來，美中關係維持過去複雜、競爭的基調，但美國努力穩定雙邊關係，深化雙方溝通渠道。他強調，美方從未支持美中關係"冰凍三尺"（icing）。

至於美中溝通是否受阻，伯恩斯坦承，雙方高層過去一年接觸"有起有落"。去年夏天初期，美方有許多途徑能接觸中方，雙方有許多一來一往溝通，但佩洛西去年8月訪台後，中方切斷8項美中會談及合作，包括軍事領導階層、氣候對話等。

不過，他指出，去年10月中共20大、11月"拜習會"後，雙方又恢復良好溝通模式；但今年2月初爆發中國偵察氣球入侵美國領空事件，加上美方對中國可能援俄的憂慮，雙方溝通又出現阻塞停滯。

伯恩斯強調，美中之間有太多事在發生，需要更好、更可靠或更一致的溝通管道，應在內閣層級有更廣泛的交流。他透露，過去1個月來，他與中國外交部資深官員有定期溝通，"是個好跡象"。

對於習近平近日與烏克蘭總統澤連斯基通話，伯恩斯表示，兩人通話是良好的第一步，但美方希望看到的是北京要求俄羅斯撤軍，並停止轟炸烏克蘭學校、醫院與住宅大樓等民生設施。

另外，伯恩斯表示，美國非常關注中國最近對一些美國公司採取的懲罰性行動。

他說，中國日前通過的新版反間諜法可能危及學術研究人員、教授和記者，並使一些公司在作出商業決策之前所需的正常活動和盡職調查成為非法。他說，如果將立法與中國政府最近對幾家美國公司採取的懲罰性行動聯繫起來，情況令人關注。美方打算與中國政府充分討論有關問題。

伯恩斯又說，很多外國公司因中國經濟的對外開放存在不確定性，正在推遲在中國的投資。

另外，伯恩斯說，他已告誡美國公司，要嚴格遵守有關禁止從新疆進口商品的美國法律，他又指出，因應中國新冠限制和減少發放簽證，目前只有大約350名美國學生在中國學習，形容過去三年社會上出現脫鉤現象，情況是不健康，而且是不明智之舉。他認為美中需要有更加穩定的關係。