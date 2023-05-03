世界新聞自由日：中國指數創新低 排名倒數第二

世界新聞自由日

今天5月3日是第30個世界新聞自由日（World Press Freedom Day），新聞自由倡導者周二強調，全球記者面臨的風險日益加大，被監禁記者的人數創新紀錄。據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）稱，截至去年12月，有363名記者在30多個國家被監禁。無國界記者組織（RSF）也在今天發布2023年「世界新聞自由指數」，挪威和朝鮮依然分居最優與最劣。被視為全球最大記者監獄國之一的中國排名倒數第二。

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根據無國界記者組織的年度排名，在全球180個國家與地區的其中70%，記者工作環境被評為“糟糕”（bad），只有8個國家被評為“良好”（good）。

中國新聞自由創紀錄倒退 香港媒體環境仍陷“艱難”

被視為全球最大記者監獄與宣傳內容輸出國之一的中國跌至有記錄以來最低的179位，屬於“惡劣”狀況，僅高於最低的朝鮮。據悉，目前有114位記者與捍衛新聞自由者在中國被囚禁，或會面對包括酷刑的不當對待。當中有三名持有外國籍，包括澳洲籍的楊恆均及成蕾，他們尚未受審。

該指數由2002年開始，在今年最新排名中，香港在全球180個國家與地區中排行第140位，仍屬於“艱難”狀況。香港不再有示威，13名記者及捍衛新聞自由者仍被囚禁，佔中國總數的百分之十，《蘋果日報》創辦人黎智英等待九月《香港國安法》控罪下的審訊，不能說香港的情況有所改善。

據無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）對美國之音指出，2002年中國處於現時香港的位置，但今年下跌四位至179位，是“史無前例”的。

艾瑋昂說：“如果有人在十年前將中國與朝鮮比較，對這兩個國家有認識的人會大笑，說這是荒謬的。但在2022年，中國政府的壓制資訊的手法令其更接近朝鮮，這是一個令人恐懼的發展。”

藍綠分化嚴重 台灣獨立報導還有進步空間

有關台灣部分，艾瑋昂周三在記者會上表示，今年上升3個名次到第35名，領先韓國（第47名）、日本（第68名），但並非台灣媒體環境有所改善，而是其他國家變動下滑。

他認為，台灣媒體環境雖相對健康，但仍具高度分化、膻色腥報導泛濫，加上來自媒體持有者壓力，新聞工作者進行獨立報導仍有困難，也沒足夠時間查證，仍有進步空間。

艾瑋昂說，在台 6 年觀察，仍沒看到兩大黨有明確決心想改善台灣媒體環境，尤其政府明知台灣正遭受不實信息作戰攻擊，卻沒更多作為，導致民眾對媒體信任度持續下滑。

艾瑋昂並呼籲台灣所有政黨與政府，在2024總統大選前儘速提出具體方案改善，因為“每次台灣有重大選舉，對台灣民主制度都有很大風險，希望接下來的媒體環境，能對媒體的道德和質量有所尊重”。

RSF: 錯誤訊息正“淹沒”值得信賴的新聞

法新社的相關報導稱，無國界記者組織今年將焦點放在無數形式的虛假訊息上，這些錯誤訊息正“淹沒”值得信賴的新聞，而人工智慧的快速發展使此一問題更加複雜。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）向法新社表示：“科技巨頭默許製造、傳播和放大虛假訊息。”他續稱，“可靠的訊息被大量虛假訊息淹沒”，“ 我們愈來愈無法分辨真實與人造、真與假之間的差別。”

德洛瓦進一步表示，在2022年底收購推特的馬斯克即是一個典型的例子。無國界記者組織在報告中批評推特的新付費認證系統，稱馬斯克正將“一種武斷、基於付費的訊息取徑推向極端”。

無國界記者組織也提到，傳統形式的政治干預也在許多國家日益壯大。

據無國界記者組織強調，大約2/3的國家的政治人物“經常或系統地製造大規模虛假訊息或參與宣傳活動”，俄羅斯、印度和中國尤其嚴重。該組織警告，現在環境有利於俄羅斯（第164名）擴大宣傳，因此2023年指數排名再度下降9名。莫斯科在極短時間內建立新媒體軍火庫，專門在烏克蘭南部佔領區傳播克里姆林宮訊息，同時更嚴厲打擊僅存的獨立俄國媒體，這些媒體被當局禁止、封鎖或宣告為「外國代理人」。

無國界記者組織還指出，中東和北非仍是記者工作最危險的區域，歐洲仍是最安全的地方，儘管德國因記者遇襲事件排名下降了5個名次。另外，美國在排名中下降3名跌至第45名，部分原因是記者的人身安全惡化。