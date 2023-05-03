天文學家瞬間奇觀：一顆恆星吞下行星

天文現象

位於天鷹座附近的一顆老化的恆星，不成比例地急速膨脹，一口就吃下過於靠近它的一顆行星。天文學家第一次當場抓住這種現象。其實，地球最終也逃不脫這一命運!

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科學家早知道行星靠近老年恆星可能的後果，但是，麻省理工學院研究員Kishalay De說：“我們一直缺的就是當場逮住恆星吞噬行星那一刻驚心動魄的場面”。

這裡順便說一句，這也就是等待地球的命運，大約 50 億年後，當太陽結束其作為黃矮星的存在時，將膨脹成一顆紅巨星。充其量，我們這顆藍色星球將被它變成一塊巨大的熔岩。在最壞的情況下，地球將會消失得無影無蹤。

麻省理工學院的天文學家把自己的研究成果周三公布在『自然』期刊。這一切始於2020年，Kishalay De用加州理工學院天文台一架特殊的觀測鏡發現一顆恆星發出比平常亮一百倍的光，而且持續了大約十天。恆星位於銀河系，距離地球大約一萬兩千光年。

驚奇和興奮攫住了他，這正是他所等待的：觀察一個雙星系統，其中兩顆恆星互相環繞在彼此的軌道上。更大的恆星裹住更小的，每吞一口就會發光。

這位天文學家在與該研究的共同作者摩根.麥克勞德進行的簡報會上說：“這更像是恆星合並”。但是對恆星發出的光的分析卻披露了分子雲的存在，這些分子雲太冷，它們根本不可能來自恆星融合。

研究團隊最終確定這顆“類似於太陽”的恆星，釋放出的能量要比與另一顆恆星合並時預期釋放的能量弱一千倍，他們檢測到的能量只相當於木星等行星的能量。

從數十億年的宇宙尺度看，那顆行星的終結極其迅速。特別因為它“離恆星很近，不到一天就繞着它轉了一圈”。

觀測表明，這顆行星在被吞沒之前，其外殼已被恆星的引力撕裂了幾個月。天文學家觀測到的正是撕裂的最後階段，突然釋放的光輝持續了大約十天。

巴黎文理大學的天體物理學家蒙塔格斯( Miguel Montargès )對法新社解釋說：“這顆恆星吸收了一個比其自身表面溫度低出數千度的物體，就像將冰塊放入沸騰的鍋中”。

恆星隨之猛烈反應，向星際空間噴射出大量氣體雲，然後冷卻數月，變成塵埃雲。

共同研究者---哈佛-史密森尼天體物理學中心天體物理學家摩根.麥克勞德表示，“消化過程很順利”。他們隨後看到：“這顆恆星慢慢收縮並恢復到原來的大小”。

天文學家估計，在我們的銀河系中，這樣的事件每年最多可能發生幾次，銀河系至少有 1000 億顆恆星，可能至少有同樣數量的行星。

蒙塔格斯說：“既然我們已經觀察到這一事件，我們很可能會觀察到許多類似的事件，所有這些事件都將有助於我們更好地了解太陽系的未來”。