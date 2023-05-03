德國和中國脫鉤會大損自己的繁榮

中德關係

據慕尼黑《墨丘利報》報道，德國經濟對中國是如此依賴，以至於脫鉤會帶來很大程度的繁榮損失。

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多年來，德國經濟主要將中國視為一個有利可圖的增長市場和創新的驅動力。雙方都從這種關係中獲利。但自習近平上台以來，中國呈現出越來越多的專制特徵，對台灣的語氣也變得越來越嚴厲。

中國和德國之間的關係不斷惡化，許多公司看到了這一點，並越來越擔心。但如果德國與中國打經濟戰，這將給德國經濟帶來很大損失。

德國經濟在很多方面依賴中國。中國不僅是德國企業的一個重要銷售市場，德國在進口方面也存在巨大的脆弱性。根據基爾世界經濟研究所（IfW）的研究，80%的筆記本電腦是來自中國，85%的稀土和原材料，如被歐盟列為關鍵原材料的鈧和銻，都來自中國。

中國是創新的推動者。德國企業在為全球市場研發新技術。一旦德國退出中，這也將給德國的創新努力帶來負面影響。

新冠疫情曾帶來供應鏈混亂狀況。而對中國的依賴使習近平手裡有了一個制約德國的武器。中國制裁立陶宛就是一個證明。

如果德國和中國脫鉤，這將導致德國繁榮的喪失。基爾世界經濟研究所的專家表示，在經濟方面，脫鉤將伴隨着相當大的繁榮損失。德國汽車業和化工業尤其首當其衝。從長遠來看，德國每年將損失約1%的經濟產出或近400億歐元，中短期會出現瓶頸。個別企業會倒閉。

儘管德中關係越來越緊張，德國公司卻繼續大力參與中國市場。例如，化工巨頭巴斯夫宣布，在廣東建設新的一體化基地，到2030年將投資約100億歐元。技術術集團博世計畫推進其在中國的業務。汽車和工業配件供貨商Schaeffler也希望在中國進一步開拓市場。梅賽德斯總裁kaellenius最近也拒絕與中國經濟脫鉤。當被問及中國對台灣的危險威脅時，克倫紐斯回答說，“我們並不天真”。但“和中國脫鉤是一種幻想，也是不可取的。”