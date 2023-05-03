澤連斯基否認"無人機攻擊克宮"的指控稱："我們沒有襲擊普京"

烏克蘭/俄羅斯/普京/無人機

烏克蘭總統澤連斯基周三否認俄羅斯有關烏克蘭企圖以無人機攻擊克里姆林宮的指控，在芬蘭訪問的澤連斯基表示："我們沒有襲擊普京"，"普京應在法庭上接受審判"。

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法新社消息，澤連斯基周三在赫爾辛基與北歐國家領導人聯合舉行的記者會上表示，"我們沒有襲擊普京，我們等待普京在法庭上接受審判"。澤連斯基說，"我們在自已的領土上戰鬥，保衛我們的村莊和城市"。

澤連斯基並補充說， “我們沒有向普京或莫斯科發起攻擊，我們也沒有足夠的武器發起這樣的攻擊”。

在被問及莫斯科指責基輔的原因時，澤連斯基回答說，“俄羅斯沒有在烏克蘭贏得勝利，他（普京）無法再激勵他的國家，也無法再讓他的軍隊白白送死”。

法新社並引述澤連斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示："無人機攻擊克里姆林宮一事與烏克蘭毫無關聯。烏克蘭不會攻擊克里姆林宮，因為這樣做解決不了任何軍事目標。"

俄羅斯新聞社（RIA）此前報導稱，莫斯科當局指控烏克蘭派遣無人機攻擊克里姆林宮，試圖刺殺普京未遂，克里姆林宮並稱，這場攻擊是"有計畫的恐怖行動"，並將對此保留"報復的權利"。

事件發生後，莫斯科巿長索比亞寧（Sergei Sobyanin）周三宣布，未經許可，禁止無人機在巿區飛行。

不過，克里姆林宮同時表示，紀念蘇聯第二次世界大戰戰勝納粹德國的5月9日"勝利日"閱兵將照常舉行。