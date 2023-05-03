澤連斯基：今年對戰勝俄羅斯具有決定性意義 美向烏克蘭提供新一批軍援

烏克蘭/澤連斯基/歐洲/美國/軍援

烏克蘭總統澤連斯基周三在芬蘭強調，烏克蘭即將對俄羅斯發起反攻，"這一年對烏克蘭和歐洲將具有決定性意義"。北歐國家表示支持烏克蘭加入歐盟和北約的努力。據悉，澤連斯基13日將訪問柏林；美國宣布對烏克蘭提供新一批價值3億美元軍事援助，與此同時，歐盟國家敲定為基輔購買彈藥的協議。

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法新社消息，澤連斯基在與芬蘭總統尼尼斯托舉行的新聞發布會上宣稱，“我相信今年對我們、歐洲及烏克蘭來說將是決定性的一年，對戰勝俄羅斯將具有決定性意義”。

澤連斯基祝賀與俄羅斯接壤的芬蘭，在保持了幾十年的中立之後，於今年4月加入北約。他強調，已申請加入北約的烏克蘭“需要同等水平的安全保障”。

芬蘭總統尼尼斯托強調，在7月於維爾紐斯舉行的北約峰會上，“所有北約國家在此問題上發出統一聲音至關重要”。

在談到向烏克蘭提供戰機問題上，尼尼斯托表示，在芬蘭服役的F-18戰機預計2025年交付，必要的話，可以F-35替代。

不過，澤連斯基表示“確信”烏克蘭將獲得現代化先進戰機。對於烏克蘭希望得到的F-16戰機，西方一直猶豫不決。澤連斯基表示，烏克蘭將展開反攻，然後將獲得戰機。

澤連斯基還參加與北歐五國領導人的峰會，出席的包括芬蘭總統尼尼斯托、瑞典首相剋里斯特松、挪威首相斯特勒、丹麥首相弗雷澤里克森，以及冰島總理雅各布斯多蒂爾。北歐國家表示支持烏克蘭的北約和歐盟願望。

芬蘭、瑞典、挪威、丹麥和冰島領導人在與澤連斯基的聯合聲明中表示，“只要需要，北歐國家將繼續提供政治、財政、人道主義和軍事支持。

另據中央社援引柏林"每日鏡報"報道，烏克蘭總統澤連斯基下周將出訪柏林，並因對歐洲一體化的貢獻接受亞琛國際查理曼獎，這是俄烏戰爭爆發以來他首度訪問德國。

消息稱，澤連斯基接受德國總理朔爾茨邀請，13日將訪問柏林，14日與朔爾茨及和總統斯坦因邁爾會晤，並親自前往亞琛（Aachen）接受亞琛國際查理曼獎（Karlspreis）。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，澤連斯基已經先後訪問過華盛頓、布魯塞爾、倫敦和巴黎，但尚未訪問柏林，如果成行將是俄烏戰爭爆發以來，他第一次訪問德國。

在烏克蘭計畫對俄羅斯展開春季反攻之際，美國周三宣布對烏克蘭提供新一批價值3億美元的軍事援助，這是俄烏衝突在去年2月爆發以來的第37批軍事援助，累計援助總額增至357億美元。

新一批軍事援助，將包括短程的海蛇航空火箭彈、反坦克武器系統、反坦克導彈、不同尺寸的迫擊砲和海馬斯多管火箭系統的彈藥。

美國國務卿布林肯在聲明中表示，最新一批軍事援助將幫助烏克蘭在面對俄羅斯殘酷和無理的戰爭時繼續防衛，他並指在俄羅斯結束戰爭前，只要有需要，美國和盟友以及合作夥伴將繼續與烏克蘭站在一起。

另外，經過數周的國家間爭端，歐盟國家敲定了一項聯合為烏克蘭購買彈藥的計畫。

現任歐盟輪值主席國瑞典表示，各國大使批准了“通過 10 億歐元支持烏克蘭武裝部隊聯合採購彈藥和導彈”的決定。

聯合採購計畫是歐盟在未來12個月內向烏克蘭運送100萬枚炮彈和導彈的更廣泛行動的一部分，此前基輔表示迫切需要此類彈藥來對抗俄羅斯的入侵部隊。