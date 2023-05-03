無人機攻擊克里姆林宮一箭三雕

俄羅斯侵烏

無人機在金碧輝煌的克里姆林宮宮頂上爆炸的畫面讓世人吃驚。那裡是俄羅斯權力的心臟，其戒備森嚴的程度形同北京的中南海，而讓俄羅斯無數官員望而生畏，發動侵烏戰爭的普京總統就在裡面辦公。然而，無人機竟然躲過雷達，穿越防線，直達克里姆林宮穹頂。

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俄羅斯周三宣布，成功擊毀兩架深夜攻擊克里姆林宮的無人機，莫斯科直指烏克蘭試圖刺殺普京總統。當局稱，無人機襲擊時，普京不在克里姆林宮，“無人受傷”。不過，突訪赫爾辛基的烏克蘭總統澤連斯基否認莫斯科的指控：“我們沒有攻擊普京，我們把他留給了國際法庭。我們在我們的土地上戰鬥，我們保衛我們的村莊和我們的城市。”

莫斯科當局公布消息的同時，一批顯示無人機突襲克里姆林宮的視頻在支持俄羅斯侵烏的俄語電視台Telegram不斷播出，其中一段視頻頗為壯觀，顯示飛行物在克里姆林宮主要建築之一、飄揚着俄羅斯國旗的參議院宮殿圓頂上爆炸，火焰四噴。截至目前，視頻的真實性尚無法查證，克里姆林宮也未予評論。

此刻是一個不尋常的時刻，五日以來，俄羅斯不斷遭受一系列無人機奇襲，尤其對俄佔克里米亞首府油庫的轟炸，以及不明爆炸裝置連續兩日導致俄國境內兩列貨物列車出軌，這是烏克蘭大反攻即將開始的前奏嗎？總之，發生在普京極為重視的5月9日二戰勝利節前幾日，莫斯科氣氛格外緊張。

這是烏克蘭的“傑作”嗎？如果說莫斯科第一時間譴責基輔是罪魁禍首，嘴無遮攔的前總統梅德韋傑夫甚至呼籲刺殺澤連斯基，烏克蘭並不認領。烏克蘭總統府直指俄羅斯“做戲”，只不過為了找到“更大規模對烏克蘭進行恐怖攻擊的借口”而已。而美國的態度“非常謹慎”，布林肯國務卿表示：“我看到了信息，但我不能驗證，我們不知道。”他補充說：“我對任何出之克里姆林宮的東西都慎之又慎。”

2022年11月與他人合作出版『烏克蘭戰爭』，戰略諮詢公司La Vigie主管，法國戰略研究基金會研究員肯普夫(Olivier Kempf)將軍則認為，無人機襲擊克里姆林宮首先是象徵性的。他對法國『費加羅報』分析說，烏克蘭在這場反侵略戰爭中的基本戰略之一，就是“政治公關”，從這一角度去看，這一事件最大的意義是它的象徵意義。

這位將軍似乎已經假設無人機攻擊是烏方策動，他認為無人機攻擊克里姆林宮一石三鳥，涉及三大公眾：烏克蘭人，俄羅斯人以及西方人。在戰場相持不下，烏克蘭只掌控着巴赫穆特5%地盤，且在預計大反攻的前夜的背景下，此舉對於烏克蘭人具有極大的心理平衡作用；

對於俄羅斯人這件事的衝擊是：“俄羅斯人，你們在哪裡都不安全。你們攻擊基輔，我們可以攻擊你們的權力中樞—克里姆林宮”。特別是再過6天，俄羅斯將在紅場舉行盛大的紀念二戰的閱兵儀式，這次打擊給俄羅斯最重要的節日投下揮之不去的陰影。

對於西方公眾，好像感覺上澤連斯基總統差不多一個多月沒有消息了。美國和歐洲媒體上開始出現一些懷疑的論調，甚至開始懷疑反攻。因此，這次打擊等於以很小的代價向世界宣告：“我們還在那裡，我們有能力主動出擊”。

如何解釋無人機居然能夠飛到克里姆林宮頂上，專家認為，雖然莫斯科和克里姆林宮戒備森嚴，但低空飛行的無人機可以躲過所有領土防空系統。它們無法被遠程系統探測到，短程系統也可以避開，“只要有一點技巧和運氣。”

美國研究機構海軍分析中心俄羅斯研究項目分析師塞繆爾·本德特認為，誰是攻擊者尚不得而知，但烏克蘭擁有對俄羅斯進行遠程攻擊的能力，過去已經得到了證明。這次使用的無人機可能是烏克蘭的UJ-22，或者是中國的穆根5型（Mugin-5）。

專家同時認為用無人機刺殺普京的可能性不大。無論烏克蘭的情報部門有多麼厲害，都很難在極短的時間內，僅僅幾平方米的範圍內，用無人機去瞄準一個特定的人。因此，被攻擊的應是作為象徵的克里姆林宮，而不是普京，俄羅斯人指控烏克蘭攻擊的目的是刺殺總統，這應是他們的宣傳策略。