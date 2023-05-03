美參院民主黨人擬推"中國競爭法案2.0" 加強保衛台灣

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美國聯邦參議院民主黨議員周三宣布，計畫推出"中國競爭法案2.0"，強化美國在科技、安全和台灣問題方面對抗中國的能力。美國國務卿布林肯表示希望重新安排今年訪問中國。

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路透社報導，美國參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與同黨委員會領導人周三表示，他們將起草法案，希望在未來幾個月內推出，以限制科技流向中國、阻止中國挑起與台灣的衝突，並且收緊規定以避免美國資本流入中企。

舒默指出，這項"中國競爭法案2.0"（China Competition Bill 2.0）將擴展去年通過的"芯片法案"（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）。

舒默在記者會上表示："今天，我們宣布這項新倡議，將以此為基礎，制定新的重要跨黨派法案。"

舒默表示，他希望這項法案能獲得兩黨支持，參院共和黨人贊同這項法案中的部分構想。這項法案將須共和黨人支持，才能成為法律，目前由共和黨人掌控眾院。

美國國會長期以來因兩黨對抗陷入分裂，但對中國強硬是少數獲得兩黨共識的理念之一，去年通過的抗中"芯片法案"即獲得兩黨壓倒性支持。

另據路透社消息，美國國務卿布林肯周三表示，他希望可以重新安排今年訪問中國。布林肯原計畫2月赴中國訪問，但因美國上空出現中國高空氣球事件而取消。

布林肯接受華盛頓郵報訪問時也表示："我認為我們重建雙方在各層級和政府各部門間的固定溝通管道相當重要。"