習近平為什麼要嚴防高級黑低級紅

高級黑低級紅是怎麼來的

中共黨內對習近平的個人崇拜被指達到“巔峰”，有人認為這何嘗不是一種形式的“高級黑”呢。

中共黨刊『求是』4月30日刊發『習近平：在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議上的講話』全文，其中有一個很重要的要求，就是“注意防止 ‘低級紅’、‘高級黑’”。

廣告 繼續瀏覽後續

黨的最高領導人要求嚴防“低級紅”“高級黑”，給人的感覺這個問題一定是直接觸及到習近平作為“偉大領袖”的“光輝形象”。這兩個從網絡誕生，最終被寫入中共文件的詞彙，在當局看來，應帶有嚴重的嘲弄最高權力的性質。

2019年，習近平就要求警惕低級紅高級黑了，但是，數周以來，從中紀委書記李希到中央各部部長，各省書記，各市委書記，乃至各縣委書記，在學習貫徹習近平思想運動中，口口聲聲防止高級黑低級紅，如此“曲不離口”，這似乎最近以來才有的現象。

這些中共官員們的講話大體上一如中宣部副部長，中央網新辦主任莊榮文的口吻，強調“堅持正確方向，旗幟鮮明反對網上歷史虛無主義，堅決杜絕‘低級紅、高級黑’”。只不過各位高官根據自己職務和分工的不同，略作修改。

為什麼把這個問題強調到這麼嚴重的地步。原來，“兩個確立”，“兩個維護”，這些習近平上任十年以來維護個人權力的“定海神針”，這些保持對“一尊”絕對忠誠的“戒律”正在受到“高級黑低級紅”的侵蝕。

中共領袖習近平的形象，現已逼近毛澤東，神秘，偉大，無所不在，無所不能，但是高級黑低級紅的要害形同把這一切都給一笑了之了。

從時間點上看，這個網絡新詞是2019年兩會前正式寫入中央文件的，新華社當年2月27日發表的『中共中央關於加強共產黨政治建設的意見』首次提到：“要以正確的認識、正確的行動堅決做到‘兩個維護’，堅決防止和糾正一切偏離‘兩個維護’的錯誤言行，不得搞任何形式的‘低級紅’、‘高級黑’……”

什麼叫做高級黑低級紅呢？中共浙江省委宣傳部給出的定義是：“低級紅“是指有意無意把黨的政策簡單化、庸俗化，大多是”低能之錯“；”高級黑“則是明褒實貶、指桑罵槐，大多是居心叵測、用心險惡。

幾年前網絡流傳着一張照片，畫面上立着一塊牌子，上面寫着“習總書記的腳印”幾個字，據說習近平曾來過此地視察，當地官員為了討取領袖歡心，做了一個指示牌，結果招來熱嘲冷諷。

最近網絡上流傳着一張頗有說服力的照片，中共一大紀念館展出一隻習近平來訪時“看過一眼”的瓷杯，旁邊說明寫着：“習近平總書記瞻仰中共一大會址時端詳過的茶杯”。旅居美國的民運人士王丹感嘆，“中共的個人崇拜已經達到瘋狂的巔峰，當年的毛澤東都要望洋興嘆了。”

有不少網友挖苦，這樣下去，總書記揭開的鍋，總書記爬過的山，總書記上過的坡，總書記坐過的飛機，總書記吃過的包子等等，不一而足，沒完沒了……。

但是一些民間人士認為，其實外界並不清楚“低級紅”和“高級黑”的標準是什麼，中共二十大前時任北京市委書記蔡奇對習近平如此歌頌：“一句句囑託言猶在耳。總書記非凡的雄才大略、遠見卓識和領袖風範讓我們深受感召。總書記歲月不改、枝葉觀情的人民情懷讓我們深受教育。”

曾說過“忠誠不絕對等於絕對不忠誠的”，二十大前時任天津市委書記的李鴻忠讚頌習近平“英明卓越領袖”，有人批評蔡奇和李鴻忠為了陞官不知廉恥地阿諛奉承到沒有底線的地步，應該也是一種形式的高級黑，但好像正中下懷，習總書記喜聞樂見。從他們各自順利陞官來看，似乎吹得合適，吹得其所。

為什麼習近平時代高級黑和低級紅這麼發達？有分析認為它是和個人崇拜相伴相生的。當一個人被崇拜到無以復加，下面的官員就變得唯上，把領袖的一舉一動都要吹捧到無以復加。這種情況下，反而容易產生一種可笑的效果，產生一種諷刺和瓦解的力量。

分析人士認為，從中共中央發動學習“習近平在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議上的講話”運動，專門強調要防止“低級紅”、“高級黑”來看，可能一方面習近平擔心這種高級黑低級紅的嘲諷會深入人心，甚至滲透到高官心中，動搖他在黨內的威信和對他的忠誠。另一方面，也反映習近平對其周邊的人缺乏信任。所以要通過防止“低級紅”和“高級黑”來防止兩面人，防止偽忠誠。