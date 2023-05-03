華爾街日報：中國正把自己的數據庫放進黑匣子里阻止外國企業取用

中國限制海外用戶使用數據

圖為北京中央商務區。2023 年 4 月 25 日，北京發生沙塵暴，戴着口罩的人們沿着中央商務區的一條小路行走。

中國這個世界第2大經濟體正將數據放入“黑匣子”里，限制或切斷海外用戶取用重要的數據庫，這令全球企業及投資者感到不安。

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《華爾街日報》報道指出，最近數月官方限制或切斷海外用戶取用不同的數據庫，包括企業註冊資料、專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑒。特別令人關注的，是取用“萬得信息技術股份有限公司”（Wind Information Co）的數據也受到限制。萬得是中國一個非常重要的數據庫，公司位在上海，其經濟和金融數據被中外分析師和投資者廣泛使用。

報導指出，美國管理顧問公司貝恩（Bain & Company）上海辦事處先前遭中國警方突擊搜查，另一間美國顧問公司明智集團（Mintz Group）北京辦事處3月被中國當局突擊搜查，5名員工被扣查。知情人士透露，近數月中國警方突擊到訪提供專業諮詢和研究服務的凱盛（Capvision）上海辦事處，警方向凱盛員工查問他們採用的中國專家姓名。

北京當局最近對西方顧問、核數師等信息提供者施壓及審查，因為跨國企業都依賴相關數據及信息，評估在中國營商的風險。

據曾諮詢中國當局的企業高管表示，這種雙管齊下的做法，是中國政府想加強控制世界對中國的看法，也不願中國受外國影響。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的中國專家迪皮波（Gerard DiPippo）分析，基於中國國家安全下，海外用戶被限製取用一些數據庫，但與改善國家安全相較，這一做法更會孤立中國。

美國商會表示，中國政府對專業諮詢公司加強審查，會極大增加在中國營商的不確定性和風險。

《華爾街日報》報導引述有企業高管表示，中國當局擴大《反間諜法》的適用範圍，可能會令很多日常營商行為，如搜集當地市場及生意夥伴的信息都變成違法。

有專家認為，外界越難了解中國，只會減低中國市場的吸引力。習近平最近主持中共政治局會議，強調需要更好地協調發展與安全，被外界解讀為抵禦外國威脅優於接受外國投資。