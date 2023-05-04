山東一化工廠爆炸已知9人死 事故原因有初步分析

中國化工事故

中國東部一家化工廠的爆炸造成的死亡人數升至9人，1人受傷，另有1人失蹤。之前中國媒體報道有5人在這起事故中死亡。目前尚未見到該化工爆炸煙塵造成環境污染的評估。有網民說“空氣中有異味”。

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據法新社引述中國官媒新華社周三的報道說，爆炸發生在本周一5月1日中午，地點是中國山東省聊城市的一家雙氧水廠。

該新聞社說，唯一的傷者已被送往醫院，爆炸引起的火災已被撲滅。救援活動仍在繼續，爆炸的原因正在調查中。

據新京報說，事故原因初步分析為，雙氧水裝置工作液配置釜用於回收工作液時，吸入大量70%濃度雙氧水，釜內可能存在雜質造成雙氧水劇烈分解，引發配置釜超壓爆炸，造成現場人員傷亡，並波及相鄰企業辛醇儲罐及部分管線泄漏燃燒，詳細原因正在調查中。

法新社說，這間出事故的化工廠由魯西化工集團經營，該集團隸屬於中國國有企業集團中化集團。