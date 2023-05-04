恐嚇加拿大議員：加拿大政府傳喚中國大使並考慮驅逐中國外交官

加拿大/中國/外交

針對北京恐嚇一名批評中國政權的加拿大議員，加拿大政府5月4日周四召見中國駐加大使叢培武。法新社報道，加拿大可能以驅逐中國外交官作為回應。

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法新社消息，加拿大外交部長喬美蘭周四（Mélanie Joly）在議會委員會聽證會上表示，外交部副部長正在召見中國大使，她表示，我們正在評估各種選項，包括驅逐外交官。

據報道，保守黨議員莊文浩表示，因對北京提出批評，他和他居住在香港親屬受到恐嚇和壓力。加拿大安全情報局（CSIS）確認駐多倫多的中國外交官趙巍參與了對莊文浩及香港家人的恐嚇。

加拿大反對黨派本周要求特魯多政府對這起引起強烈抗議的事件承擔責任。

加拿大《環球郵報》周一也刊出報道，稱政府對北京干涉加拿大事務視而不見。

該報援引機密文件和一位不願透露姓名的安全消息人士稱，由於2021年2月，莊文浩支持了一項有關中國在新疆對維吾爾少數民族“種族滅絕”的動議，中國情報機構將莊文浩及其在港親屬定為打擊的目標。

加拿大安全情報局 (CSIS) 的一份文件稱，“這顯然是以莊文浩為例，警告其他對中國採取敵對立場國會議員”。

報道稱，中國駐多倫多領事館的一名官員與此案有關。

在中國試圖影響2019年和2021年加拿大大選的結果被曝光後，在公開反對北京立場上，加拿大總理特魯多面臨越來越大的壓力。

中國外交部周四否認了關於中國試圖恐嚇莊文浩及其親屬的指控。中國外交部發言人毛寧表示，中國反對對一個國家的內部事務進行任何干涉，我們從不幹涉加拿大的內政，也沒有任何興趣這樣做。