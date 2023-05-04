捷克外長：中國與中東歐國家合作機制名存實亡

中國與中東歐

捷克外交部長利帕夫斯基對美國新聞網站『政客』(POLITICO)表示：中國與東歐和中歐國家交往的專屬俱樂部14+1已經不復存在。隨着關係惡化，北京有關14+1的外交努力沒有前途。

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根據該網站報道，利帕夫斯基的言論顯示捷克人堅定在站在美國陣營，這對已有11年歷史的所謂“14+1”倡議造成了潛在的毀滅性打擊，北京曾希望通過這一機制重振與前蘇聯國家的關係。

利帕夫斯基5月2日會晤美國國務卿布林肯後對媒體表示：“我感謝美國在中國問題上的戰略主導。我向布林肯國務卿保證，我們準備好在歐洲框架內與他們合作。14+1既沒有實質也沒有未來。”

當被問及布拉格是否會正式退出14+1時，利帕夫斯基通過發言人補充說：“我們不是活躍成員。我們不會推測我們可能選擇採取的任何可能步驟。”

北京於2012年成立了中國與中東歐對話組織，最初加入的有16個歐洲國家，號稱16+1，後來在希臘加入後擴大到17+1，但是在波羅的海三國---立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞決定退出後縮小到14+1，包括歐盟成員國的保加利亞、克羅地亞、捷克、希臘、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛文尼亞。另有包括阿爾巴尼亞、波斯尼亞、黑山共和國、北馬其頓和塞爾維亞等五個非歐盟國家也參與了這一機制。

在俄羅斯侵烏戰爭爆發後，中國不但從未譴責過俄羅斯，而且與莫斯科保持着密切的盟友關係，這使得中東歐各國對中國越來越警惕。

政客網站的報道說，對捷克來說，與中國關係的惡化甚至早於烏克蘭戰爭，2020年，北京決定懲罰捷克鋼琴出口商，以報復捷克立法者訪問台灣。

自北約前將軍帕維爾3月成為捷克總統後，與北京的關係進一步疏遠，帕維爾呼籲重新思考外交政策，表示要與台灣建立更緊密的關係。

本月晚些時候，歐盟外長將在瑞典舉行的一次重要會議上重新評估歐盟與中國的關係。