白宮前安全顧問指西方把中國喂成大白鯊

中國與西方

2023年2月28日，在華盛頓的國會山，特朗普總統的前國家安全副顧問波廷格在眾議院專門負責反擊中國的特別委員會的聽證會上作證。

曾任美國國家安全副顧問的波廷格在東京接受日經亞洲採訪時表示，西方曾一直以為，與中國更多的接觸將會從根本上改變北京的治理方式，使其變成一個更加自由開放的體系，結果事與願違。

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波廷格大家熟悉的另一個名字是傅明，他現在是斯坦福大學胡佛研究所的傑出訪問學者。這位特朗普政府時期的國家安全副顧問接受日經亞洲採訪時表示：西方最初看到的中國是“一條小鯊魚”，“我們以為隨着時間的推移可以把它變成友好的海豚。”“我們一直在喂它，鯊魚變得越來越大。現在我們面對的是一隻可怕的大白鯊。”

他說西方國家對中共總書記習近平2013年1月5日的一次黨內講話沒有引起足夠注意，習近平在講話中說，馬克思和恩格斯仍然是正確的，資本主義必然滅亡，社會主義必然勝利。而習近平的社會主義核心領導人獨裁之下的一黨專政。

習近平2022年年底專門談到蘇聯解體，習認為為了避免重蹈蘇共覆轍，黨的領袖必須全面控制信息、宣傳、意識形態、數據、經濟和安全機構等所有獨裁工具，習近平在隨之而來的十年中全面實施他演講中發出的信號。

波廷格說，習近平的一些講話，對外部聽眾和對中共內部發出的是不同信息，中國政府對外竭力隱瞞他的一些講話，並試圖用更溫和的信息來代替。“雙重信息傳遞是這個制度的基本品質。”

波廷格說，2019年他在白宮讀到習近平2013年的講話時，認為“這是習近平的世界觀和他的治理目標的驚人路線圖”。“事實證明這是真的”。

波廷格對日經亞洲表示，在此之前，自由世界對中國的集體戰略和政策是將中國變成一個更加自由的體系，認為與中國接觸，讓中國參與將從根本上改變中國的治理方式。

中共知道永遠不會改變自己的基本性質和一黨專制，但是為了應對西方，“中共做了很認真的功課”，“喬裝打扮和愚弄外國對話者，尤其是政策精英和富商”，“通過精心設計的騙局向外部對話者發出欺騙性信號，表明它希望並且可能很快將自己轉變為一個更加多元化的體系”，“而現在我們要面對的是一隻可怕的大白鯊。”

波廷格認為，習近平的表現促使美國前總統特朗普改變對中國的戰略，拜登總統繼續延續這一外交戰略。