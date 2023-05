美國反駁"無人機襲擊幕後黑手"指控稱"莫斯科在說謊"

俄羅斯/烏克蘭/美國/無人機

針對俄羅斯指責美國幕後策畫烏克蘭無人機襲擊克宮事件,美國白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)5月4日周四駁斥俄方指控,柯比稱"莫斯科在說謊",並表示美方仍在調查這一事件。歐盟外交政策負責人警告莫斯科不要升級戰爭。

路透社報道,克里姆林宮發言人佩斯科夫周四在新聞發布會上聲稱,華盛頓是烏克蘭選擇打擊目標的"幕後黑手",他說,莫斯科很清楚烏克蘭只是在執行美國人的指令。

佩斯科夫沒有為上述指控提供任何證據。

對此,白宮國家安全會議發言人柯比周四接受美國有線電視新聞網採訪表示,"佩斯科夫簡直就是在撒謊"。柯比說,美國既不鼓勵烏克蘭對境外實施攻擊,也不會提供任任何境外攻擊手段。烏克蘭已否認對克宮出動無人機。

柯比表示,目前還不清楚克里姆林宮究竟發生了什麼,華盛頓仍在調查這一事件。

此前,烏克蘭總統澤連斯基也否認曾參與對俄羅斯首都的任何攻擊。

據烏克蘭當局和分析人士表示,這次"刺殺行動"很可能是由莫斯科自導自演。CNBC新聞網報導,華盛頓智庫"戰爭研究所"(Institute for the Study of War)多名分析師周三晚表示:"俄羅斯可能是為讓國內民眾對戰爭感受更加深刻,並為更廣泛的社會動員創造條件,因而策畫這次攻擊。"

另外,歐盟外交政策負責人博雷利周四警告俄羅斯"不要利用所謂的無人機襲擊來升級其在烏克蘭的戰爭"。

博雷利在布魯塞爾參加歐盟部長會議時向媒體表示,“我們呼籲俄羅斯不要以這次所謂的襲擊為借口繼續升級戰爭。”他表示,“這就是我們所擔心的:這可以用作借口更廣泛徵兵、更多的對烏克蘭的襲擊辯護。”

博雷利指出,他已經聽到澤連斯基否認烏克蘭是襲擊的幕後黑手,博雷利表示,“顯然烏克蘭沒有參與襲擊,他們是在保衛自己的國家,但他們是在自己的土地上作戰,他們沒有攻擊俄羅斯的領土。”

最新消息稱,俄羅斯周四表示,克拉斯諾達邊疆地區(Krasnodar Krai)南部伊利斯基村(Ilsky)發生無人機攻擊事件,在一座煉油廠引發火災。

克拉斯諾達邊疆地區區長康卓葉夫(Veniamin Kondratyev)表示,火災被限制在400平方公尺的區域內,此後迅速被緊急服務單位撲滅。

不久後,與烏克蘭接壤的俄羅斯羅斯托夫(Rostov)地區首長表示,一架無人機攻擊了基謝廖夫卡村(Kiselevka)附近的一座煉油廠,並引發爆炸和火災。

此前,在俄羅斯捷姆留克區(Temryuksky)的渥爾納村(Volna),一座裝有石油產品的儲油槽起火。俄方官員也將這起火災歸咎於烏克蘭無人機。