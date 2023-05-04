習近平憎惡儲君 一語道破天機？

習近平與接班人

胡春華、孫政才、陳敏爾曾被稱作“儲君”或接班人，但是......

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香港『明報』5月3日有一篇文章：『習近平不讓年輕幹部做儲君』，文字引述的內容雖然是『習近平著作選讀』第二卷中的一段講話，但被特意翻了出來，還是引起注意。加之真正讀『習選』的人恐怕不多，『明報』挑出這段話說事，認為習黨內講話，泄漏了胡春華失勢的秘密……。舊話頓時成了新聞。

這段首度公開的話出自習近平在2018年7月3日『全國組織工作會議』上的一段講話，習近平說，挑選、培養年輕官員時，“第一條就是教育他們對黨忠誠，堅決防止政治上的兩面人”。又稱，“優秀年輕幹部不能搞成特殊群體，不能像‘儲君’一樣供在那裡坐等提拔。要動態更新，把相形見絀的調整出去，同時注意補充新的優秀人選，始終保持一池活水。”

『北京之春』榮譽主編胡平發推點評：“分明是習近平排斥異己嗎，倒說是別人坐等提拔還相形見絀。”

習近平這段講話的時間恰好是中共十九大開過後幾個月，眾所周知，習近平是十八大繼承胡錦濤，由“儲君”轉為“君主”，成為中共總書記的。胡錦濤在任時，一如他的前任江澤民，是專門“隔代指定”了接班人的，這就是時任政治局委員胡春華。還有一位叫做孫政才，是隔代制定接任總理位子的。這兩人因此有了儲君之稱。

由於毛澤東終身執政，獨斷專行，老年昏聵，鄧小平在八零年代提出取消領導人終身制，於是就有了後來的最高領導人任期不得超過兩屆，每屆五年，集體領導，以及讓高級幹部年輕化的的所謂“七上八下”等一系列成文不成文的接班人制度，也有研究者將此稱之為中共內部的“糾錯機制”。

但是習近平在十九大召開前幾個月以貪腐之名讓時任重慶市委書記、政治局委員孫政才落馬，十九大期間，胡春華並未如願成為常委，只保住了“政治局委員”，有分析人士當時評論，習近平不想有人接班之心，十九大昭然若揭。然後在次年2月份，突然發動修憲，最後在3月的人大上廢除了國家主席任期制，為自己長期甚至終身執政鋪平了道路。

按照中共當局原來的設想，胡春華本應在20大接班，但是，習近平通過“政變”，在20大自我接班，胡春華連政治局委員的位子都不保了，以其比其他政治局常委都要年輕的年齡，被放到政協副主席的閑職，還要向習近平表忠。

為什麼『明報』翻出習近平對“儲君”的說法，自由亞洲援引時政評論人士王軍濤的分析說，這是為了讓習近平難堪，顯示黨內其他派別對習近平唯我獨尊做法的不滿。他認為，“現在官場其實叫習近平給收拾服了，但是他們在外面還是有些喉舌嗎，還可以繼續說話。”

習近平不立接班人，基本廢除中共後鄧時代的一系列做法，在黨內引起相當不滿。之所以難以發泄，只因為習十年來以反腐的名義，以“刮骨療毒，刀刃內向”的名義，以抓“兩面人”的名義，掃蕩了黨內各派，團派被視為“團滅”，紅二代靠邊站，二十大上，李克強、汪洋被以“高風亮節”的說法請走，“習家軍”全面佔領政治局，若有不滿的勢力，也是偷偷運行的“地火”。

一度風生水起，且被視為習親信的陳敏爾，“之江新軍”主要人物，二十大也無長進，只保住了政治局委員，接替李鴻忠擔任天津市委書記。

“儲君”或者“接班人”的說法看來是有些犯忌的。有分析指，習有關“儲君”的言論，其實是為自己廢除接班人制度開脫的。要說“儲君”，他也做過“儲君”，要說胡春華、孫政才或一些“青年幹部”“相形見絀”，習當年也不見得“才華出眾”。說穿了，習不喜歡有接班人，誰在他長期執政的路上有意無意擋路，就搬掉誰。