世界頂級金融高管摩根老闆要訪中國

摩根/戴蒙

路透社引述消息人士透露，摩根大通首席執行官傑米戴蒙本月將訪問中國。自取消嚴厲的新冠病毒清零限制措施以來，外國頂級金融高管的報告，這也是戴蒙四年來首次訪問中國。

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據路透社引述四位直接了解此事的消息人士稱，戴蒙此行正值摩根大通(JPM.N)月底在金融中心上海舉辦三場會議之際。

據兩位消息人士透露，摩根大通將於本月底在上海舉辦為期三天的摩根科技交流大會、中國新經濟論壇和全球中國峰會。

其中一位消息人士稱，戴蒙將出席會議並舉行內部和外部會議。兩位消息人士補充說，他還將在上海之行後於 6 月初訪問香港。

戴蒙於 2021 年 11 月訪問了亞洲金融中心香港，會見了該銀行的員工和客戶。

摩根大通在中國的業務包括其全資擁有的證券合資企業，提供證券承銷和諮詢服務。華爾街銀行在 1 月份收購了其基金管理合資企業 100% 的所有權。

基金業務的審批流程長達兩年多。

其中一位消息人士稱，將有近 1,500 人（主要是外國投資者）參加全球中國峰會，這表明海外投資者在中國 1 月份從清零政策重新開放後仍有興趣回到中國。

路透社說，近年來，華爾街和歐洲的金融公司加大了在中國的擴張力度，尋求通過新的設置和合資夥伴關係來提高他們的影響力。

3 月下旬，隨着全球金融巨頭尋求在習近平的新任期開始之際鞏固與北京的關係，自新冠病毒大流行結束以來，一大批金融高管數年後首次訪問了中國。高盛（GS.N）首席執行官大衛所羅門、滙豐銀行（HSBA.L）首席執行官諾埃爾奎因和渣打銀行（STAN.L）老闆比爾溫特斯當時與中國官員和監管機構進行了面對面的會談。